دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تصبح دبي مركزًا جديدًا للاستدامة والعافية، إذا حققت شركة الهندسة المعمارية URB، مبتغاها.

وكانت هذه الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، اقترحت سلسلة من التصاميم الطموحة التي تركّز على البيئة لتطوير الإمارة، بينها مشروع "طريق سريع حضري مستدام" يخضع للتحكم بالمناخ الداخلي ويمتد على مسافة 93 كيلومترًا.

إذا تم بناؤه، فإن المشروع ، المعروف باسم "ذا لوب"، سيوفر "ممرًا أخضر" خال من السيارات وخاضع للتحكم المناخي للمشي أو ركوب الدراجات أو الركض في جميع أنحاء المدينة. Credit: URB

وفي حال أُنجِز المشروع، يصبح The Loop "ذا لوب" بمثابة "أذكى" بنية تحتية مخصّصة لركوب الدراجات والمشي في العالم، وفقًا لما قاله بحراش باغريان، الرئيس التنفيذي لشركة URB.

وأضاف باغريان: "يهدف المشروع إلى جعل دبي أكثر المدن تواصلًا على وجه الأرض، سيرًا على الأقدام أو من طريق ركوب الدراجة".

سيستفيد كل من مشروع "ذا لوب" وAgri Hub من المياه الرمادية المعاد تدويرها لري المساحات العامة الخضراء المورقة. Credit: URB

وصُمّم الهيكل الضخم للالتفاف حول دبي، على نحو يوفّر "ممرًا أخضر" خالٍ من السيارات ومليء بالأشجار والنباتات، مخصّص للمقيمين للمشي أو لركوب الدراجات في جميع أنحاء المدينة.

وابتكرت URB أيضًا مشروعًا ضخمًا للسياحة الزراعية لصحراء دبي، الذي تقول إنه قد يصبح المعيار الجديد للزراعة المستدامة، والتعليم البيئي، والسياحة الخضراء في المنطقة، إذا تم بناؤه.

سيغطي المشروع، الذي سيعرف باسم "Agri Hub"، نحو 40 هكتارًا، وسيحتضن مساحات للتعليم والبحث، بالإضافة إلى النزل البيئية، ومحلات المزارع، والمطاعم، والمقاهي من المزرعة إلى المائدة.

ويقول باغريان إن زيارة "Agri Hub" ستساعد الضيوف على فهم الممارسات المستدامة والمشاركة فيها بشكل أكبر.

في هذه الصورة، تصاميم لمدينة Nexgen المستدامة، التي صمّمتها URB للقاهرة. Credit: URB

وأوضح باغريان أنه "قد يسيء الناس فهم السياحة الزراعية، إذ يعتقدون أنّها تخّص المعدات الزراعية، والمزارع، وقطف الفاكهة"، مشيرًا إلى أنّ هذا المشروع يسعى لزعزعة نموذج السياحة الزراعية (المألوف)، بحيث يستفيد منه الجميع.

ويتابع: "سواء كنت تاجر تجزئة، أو مزارعًا، أو بالأخص إذ كنت المستهلك، فهناك اقتصادًا بيئيًا أكثر مراعاة للجميع".

"التحرك نحو اقتصاد أكثر اخضرارا"

سيحتضن Agri Hub مساحات للتعليم والبحث، بالإضافة إلى النزل البيئية، ومحلات المزارع، والمطاعم، والمقاهي من المزرعة إلى المائدة. Credit: URB

قاد باغريان سابقًا تصاميم المرحلة الثانية من "المدينة المستدامة" في دبي وعمل على مجتمعات خضراء مماثلة قيد الإنشاء حاليًا في منطقة يتي بسلطنة عُمان، وجزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح باغريان أنّ "العالم بأسره يتجه نحو اقتصاد أكثر اخضرارا"، مضيفًا أنّ "أقوى الاقتصادات ستكون تلك القادرة على التحوّل نحو الاستدامة في أقرب فرصة ممكنة مع مشاريع مثل هذه".

في هذه الصورة، سيكون مشروع "Agri Hub" مركزًا للزراعة والسياحة المستدامة في الصحراء خارج مدينة دبي. Credit: URB

ومن المقرر تشكيل هيكل مشروع "Agri Hub"، الشبيه بالأفعى، من مظلة فولاذية ضخمة تغطيها ألواح خرسانية مسبقة الصب، مع تعويض تكلفة الكربون من خلال عمليات الإنشاء بالموقع.

وتقول شركة URB أنّ المشروع يهدف إلى أن يكون خالٍ من النفايات، وأن يكون النقل في موقع الإنشاء خاليًا من الوقود الأحفوري.

سيكون لدى المشروع مصنع الغاز الحيوي الخاص به لتوليد الطاقة من النفايات العضوية، في حين أن أجزاء من التطوير ستكون جزئيًا تحت الأرض، للحفاظ على برودة المباني.

ونظرًا لندرة المياه العذبة في دبي، فقد صُمم المشروع ليشمل الزراعة الملحية الحيوية، حيث تُزرع المحاصيل في المياه المالحة، ويستخدم المياه الرمادية المعاد تدويرها من الموقع لري المناطق العامة.

ستتميز هذه المناطق بنباتات تتحمّل الجفاف، بالإضافة إلى حدائق مطرية، ومناطق بيولوجية لا تتطلب الري وتخلق موائل للطيور والحشرات.

ومثل مشروع "The Loop"، صمم مشروع "Agri Hub" بحيث يستخدم المياه المعاد تدويرها بنسبة 100% للري، ويتم تشغيله بالكامل باستخدام الطاقة الحركية.

وأفادت شركة URB أنّ المشاريع ستموّل من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، وتخضع حاليًا لدراسات جدوى لتحديد أفضل موقع لتطوير مشروع "Agri Hub".

ويأمل باغريان أن يبدأ العمل على بناء Agri Hub عام 2024.

وفي حال تم التكليف بالمشروع، يمكن أن يصبح مشروع "The Loop" جاهزًا لراكبي الدراجات والعدائين في دبي بحلول عام 2040.