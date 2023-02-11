دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن أحدث شطيرة مقدّمة من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، "تشيك فيل أي"، تتخلّى عن الدجاج لصالح القرنبيط.

ابتداءًا من الأسبوع المقبل، ستتوفر شطيرة القرنبيط من "تشيك فيل أي" في ثلاث مدن أمريكية ولفترة محدودة، فتصبح بذلك أول شطيرة نباتية تطرحها سلسلة المطاعم المتخصّصة بتحضير شطائر الدجاج المقلي.

وإسوة بشطائر الدجاج المقلي التي تشتهر بها "تشيك فيل أي"، تتكوّن الشطيرة الجديدة من "قطع فيليه طرية" من القرنبيط المتبّل بالتتبيلة الخاصة بسلسلة المطاعم والمغطى بالبقسماط، ثمّ تُطهى بالضغط وتقدّم في خبز مغمّس بالزبدة مع المخلّلات.

من جهتها، أفادت ليزلي نيسلاغ، مديرة قائمة الطعام والتعبئة لدى السلسلة، في بيان: "أخبرنا الضيوف أنّهم يريدون إضافة المزيد من الخضار إلى وجباتهم الغذائية، وأنّهم يريدون طبقًا رئيسيًا نباتيا يتّسم بمذاق تشيك فيل أي الفريد من نوعه".

ستطرح شطيرة "تشيك فيل أي" الجديدة للبيع الاثنين، ولفترة محدودة في ثلاث مدن أمريكية هي: دنفر بولاية كولورادو؛ وتشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية؛ ومنطقة غرينسبورو ترياد بولاية كارولينا الشمالية.

وقال متحدث باسم الشركة لـCNN إن السعر المبدئي للشطيرة هو 6.59 دولارات، لكنه يختلف بحسب السوق.

وبدأت فكرة تقديم هذه الشطيرة منذ 4 أعوام وقام طهاة "تشيك فيل أي" بتحضيرها، أي بشكل داخلي.

وأوضح ستيوارت تريسي، مطوّر الطهي لشطيرة القرنبيط، في منشور بإحدى المدونات أنّ "تشيك فيل أي" فكرت باستخدام "كل العناصر النباتية، من الفطر، إلى الحمص، والخضار المقطعة والمكونة في شكل فطائر"، لكنّها رست على القرنبيط لتمتّعه بـ"نكهة خفيفة".

ومع ذلك، تشير الشركة إلى أنّ الشطيرة الجديدة ليست خضرية، إذ يحضّر القرنيط باستخدام الحليب والبيض، وهي منتجات حيوانية.

وقد لا ترضي ذوق النباتيين أيضًا، إذ قالت الشركة إن سلسلة مطاعمها لا تحتوي على "أسطح تحضير نباتية فقط".

وخلال السنوات الأخيرة، قامت شركات الوجبات السريعة بإضافة بدائل نباتية على قوائمها التي تركز على اللحوم، حيث يسعى المزيد من الأشخاص إلى الحد من تناول اللحوم.

لكن هذه الجهود قوبلت بنجاح متفاوت.

اختبرت سلسلة مطاعم "دجاج كنتاكي" قطع الدجاج المقلي النباتي العام الماضي، لكنّها لم تدرجها على قائمتها.

وقد جربت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" شطيرة "ماك بلانت" العام الماضي، ولم تضفها بعد على قوائم طعامها في الولايات المتحدة.