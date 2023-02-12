تعرف إلى "باتمان المكسيك".. المدافع الأول عن الخفافيش في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هناك العديد من اللحظات السّعيدة والمرحة لتذكّرها بعد انتهاء حفل زفاف، ولكن أصبح لدى الأمريكية صوفي نغو وزوجها أندرو ذكرى فريدة من نوعها لتذكرها بعد حفل زفافهما، بفضل قردةٍ مشاكسة في المكسيك.

وكان الثّنائي وسط جلسة تصوير خاصة لزفافهما فوق أحد الجسور العديدة المتناثرة في أنحاء منتجع "The Fives Beach Resort" المُحاط بالأشجار الاستوائيّة.

وأشارت الأمريكيّة المنحدرة من ولاية فرجينيا الشماليّة إلى تحضيرها لحفل زفافها في وجهة سياحيّة رغبةً منها بتنظيم احتفال كبير مع جميع الأشخاص الذين يحتلون مكانة مميزة في حياتها هي وزوجها.

وعند استذكارها جلسة التّصوير في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت نغو: "من العدم، توجّهت قردة أم نحونا أثناء رقصنا. وصُدمت جدًا في البداية لأنّني رأيت شيئًا ما يتّجه إلينا من طرف عيني، ولم يكن لدي أي فكرة عمّا كان، ولكن كان زوجي هادئًا للغاية، وقد تسلّقت (القردة) عليه مع صغيرها!".

وحصد مقطع الفيديو الطّريف، والذي نشرته نغو عبر حسابها على "تيك توك" في ديسمبر/كانون الأول، على أكثر من 7 ملايين مشاهدة حتّى الآن، وأكثر من 80 ألف مشاهدة عند نشر الصورة عبر "إنستغرام" في يناير/كانون الثاني.

ورُغم شعورها بالخوف في البداية، إلا أنّ الأمر تحوّل إلى موقفٍ مضحك بمجرّد إدراكها ما حصل مع مرور الوقت.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الأمريكيّة وهي تتغلّب على خوفها، وتداعب القردة البنيّة اللون بصحبة زوجها.

شعرت صوفي نغو بالخوف في البداية. Credit: Christian O'Reilly, videographer and founder of Fire & Ice

وأكّدت نغو: "أنا أشعر بالخوف من كل شيء، ولكن يخلق زوجي التّوازن دائمًا، إذا أنه يتمتع بالكثير من الهدوء".

ورغم أنّ حفل زفافها، الذي نُظم في مايو/أيّار من عام 2022، احتضن العديد من الذّكريات التي لا تُنسى بالفعل من نواحٍ كثيرة، إلا أنّ تلك اللحظة المفاجئة شكّلت إضافة رائعة بحسب ما ذكرته.

وقالت نغو: "سنتذكّرها إلى الأبد حقًا، ونحب كيف أنّنا استطعنا مشاركتها مع الكثير من الأشخاص، وقدرتنا على جعلهم يبتسمون".

ولطالما أحبّبت نغو كل ما يتعلّق بحفلات الزفاف لفترةٍ طويلة، وسبق أن عملت الأمريكيّة كمصورة فيديو خاصة للأعراس قبل تركيزها على تصميم عناصر الزّينة الخاصة بهذه المناسبات.