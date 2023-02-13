دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أيام فقط من تسجيلها ضمن قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، شارك مصور درون هندي بمقطع فيديو مذهل لبلدة العلا القديمة في المملكة العربية السعودية، سيُشعرك وكأنك تحلّق بين بيوتها الطينية، التي تبدو أشبه بمتاهة كبيرة.

ويروي مصور الدرون المحترف لوف باراس، وهو هندي مقيم في دبي، لموقع CNN بالعربية أنّه كان في رحلة لتصوير مشروع خاص بالمسلسل التلفزيوني الخيالي House of the Dragon "آل التنين"، حيث قام مع فريقه بزيارة جميع المواقع الرئيسية في أنحاء محافظة العلا. وكانت بلدة العلا القديمة من بين مواقع التصوير.

ويتمثل أسلوب التصوير الجوي الخاص بباراس في منظور الشخص الأول، إذ بينما تحلّق طائرة الدرون الخاصة به، يقوم بوضع نظّارات الفيديو التي تمنحه رؤية شاملة للمشاهد الجوية في الوقت الفعلي من تحليق الطائرة من دون طيار.

ويقول: "أشعر إلى حد كبير، وكأنني طائر".

ويعترف باراس أنّه لم ير مثيلًا لهذا الموقع التراثي من قبل. ومن خلال توثيقه الجوي، أراد باراس أن يعرض كيف بدت بلدة العلا القديمة وكأنّها متاهة، مسلطًا الضوء على الصخرة التي تفصل الشوارع المهجورة بالبلدة القديمة.

ويضيف المصور الهندي: "كانت الطريقة التي تمكّنت من خلالها عرض صور البلدة باستخدام منظور الشخص الأول، رائعة للغاية".

ويردّ باراس السبب في انتشار مقطع الفيديو، والذي حظي بأكثر من 170 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إلى أن طائرت الدرون التي تقدّم هذا المنظور تنفرد بمناوراتها وسرعة التقاطها المشاهد حتى وسط الأجواء العاصفة.

ومع ذلك، يُعد هذا النوع من طائرات الدرون مهددًا باستمرار بخطر التحطّم نتيجة الاصطدام، إذ لا يحتوي على أجهزة استشعار، ويتم التحليق به بوضع يدوي.

وقد نال مقطع الفيديو استحسان متابعي باراس، والذي أظهر البلدة القديمة وعمرها آلاف السنين بعين مختلفة.

وتُعد بلدة العلا القديمة موطنًا لـ900 بيت تقليدي مبني من الطوب الطيني، و400 متجر، وخمس ساحات. وتتمتع بأزقة متعرجة ونوافذ تطلّ على الممرات المخفية والتراسات على الأسطح التي تكشف عن الحياة داخل أسوار بلدة العلا القديمة، وفقاً لما ذكره موقع "اكتشف العلا".

وبُنيتْ المنازل لتكون مرتبطة ببعضها البعض، ما يفسّر شكلها الشبيه بالمتاهة، ويدل على أن التحصين كان بمثابة أولوية لدى سكان البلدة الأوائل.

ويعود تاريخ نشأة البلدة القديمة في العلا إلى القرن العاشر الميلادي، واستمر إلى ما قبل حوالي 80 عاماً من تاريخ إنشاء المملكة العربية السعودية،

وخلال القرن الثاني عشر الميلادي، أصبحت بلدة العلا القديمة مستوطنةً جوهريةً على طول طريق الحج من دمشق إلى مكة، وقد حلّتْ تدريجياً محلّ القرح جنوب العلا، حيث أشاد بها الرحالة من القرن الثاني عشر وحتى القرن العشرين، عندما بُنيتْ مدينة العلا الحديثة على مسافةٍ قريبةٍ منها.