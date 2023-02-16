السعودية.. اكتشاف تمثال رأس ثور أثري.. إلى ماذا يرمز؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت عمليات الحفر والتنقيب الأثرية في السعودية عن تمثال رأس ثور معدني إلى جانب عدد آخر من الآثار في موقع الأخدود بمنطقة نجران.

ونشرت هيئة الترات في السعودية صورا من الاكتشافات على صفحتها الرسمية بتويتر.

ورأس الثور "مصنوع من معدن البرونز عليه آثار أكسدة يجري العمل حالياً على ترميمه وفق المنهج العلمي، والمعروف أن رأس الثور كان من الأمور السائدة والشائعة لدى ممالك جنوب الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، فهو رمز القوة والخصوبة، وهو الرمز الأهم والأبرز لدى السبئيين والمعينيين والقتبانيين"، وفقا لما نقله تقرير وكالة الأنباء السعودية عن هيئة التراث.

وذكرت الهيئة أنه جرى أيضا "الكشف عن ثلاثة خواتم من الذهب عليها من الأعلى زخارف على شكل فراشة وجميعها تأخذ نفس الشكل والمقاس، وهي من المعثورات الأثرية التي لم يتم الكشف عنها مسبقاً في موقع الأخدود خلال المشاريع العلمية السابقة".

وعُثر أيضاً في موقع الأخدود على "العديد من الجرار الفخارية بمختلف الأحجام والمقاسات، إضافة إلى اكتشاف أثري مهم لإناء من الخزف الأتيكي الذي يؤرخ إلى القرن الثالث قبل الميلاد".