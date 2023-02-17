ماتشو بيتشو.."القلعة الضائعة" تفتح أبوابها للسياح مجددا بعد أزمة بيرو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استأنفت مدينة ماتشو بيتشو القديمة، أو "القلعة الضائعة"، استقبال السيّاح مجدّدًا بدءًا من الأربعاء، 15 فبراير/ شباط الجاري، وذلك بعد تعليق الدخول إليها خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين، جرّاء الاضطرابات الاجتماعية التي جرت في بيرو.

وأوضحت وزارة الثقافة البيروفية في بيان أنّ هذا القرار "يعكس الالتزام المشترك للمؤسسات التي تشكل وحدة إدارة ماتشو بيتشو، والسلطات البلدية في ماتشو بيتشو، ومدينة أولانتايتامبو، ومديري غرفة التجارة، وقادة المنظمات الاجتماعية، ضمان سلامة النصب التذكاري وخدمات النقل حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بزيارتهم".

وأضافت الوزارة أن 38 سائحًا محليًا و45 أجنبيًا كانوا أول من دخلوا، وأن 700 زائر على الأقل دخلوا المحمية على مدار اليوم.

وكانت الاحتجاجات اندلعت في جميع أنحاء بيرو في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، عندما تمت الإطاحة برئيس البلاد، بيدرو كاستيلو، وحلّت محله نائب الرئيس آنذاك، دينا بولوارت، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة بيرو.

في ديسمبر / كانون الأول، تقطعت السبل بنحو 300 سائح دولي في ماتشو بيتشو، أشهر موقع سياحي في البلاد، عندما تمّ تعليق القطار الذي يخدم المنطقة. وعملت الحكومات المحلية والدولية على إجلاء السيّاح الأجانب من ماتشو بيتشو، بواسطة مروحيات في بعض الحالات.

وأوضحت شركة (PeruRail) بيرو رايل للسكك الحديدية، والتي تشغل القطار السياحي، أنّ المتظاهرين ألحقوا الضرر بالسكك الحديدية.

يجب على المسافرين الحصول على تصريح لزيارة ماتشو بيتشو، أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وكان بعض أوائل من دخلوا إلى ماتشو بيتشو الأربعاء، من السيّاح الذين قاموا بإلغاء رحلاتهم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضحت كل من مديرية الثقافة اللامركزية ومديرية محمية ماتشو بيتشو التاريخية، الجهتان اللتان تبيعان وتديران تصاريح الدخول، أنّهما ستسمحان باسترداد أموال للمسافرين الذين صدرت تصاريحهم في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي أو بعد ذلك.