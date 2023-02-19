دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة لدلفين نهري، أو "بوتو"، وهو يسبح أمام الكاميرا عند الغسق بمسابقة أفضل مصوّر تحت الماء لعام 2023 (2023 Underwater Photographer of the Year).
والتقطت المصوّرة الأمريكيّة، كات زو، هذا المشهد في منطقة الأمازون، حيث تنص أسطورة بين مجتمعات السّكان الأصليين أنّ الدلافين يمكن أن تتحوّل إلى رجال وسيمين يُعرفون باسم "boto encantado" ليلاً، وفقًا لبيان صحفي صدر الأسبوع الماضي.
وتغلّبت الصورة على أكثر من 6 آلاف صورة من 72 دولة، وأشاد الحكّام بها باعتبارها أفضل صورة رأوها لهذا المخلوق.
وأفادت زو في البيان: "رُغم أنّني لم أشهد التّحول، إلا أن هذه الثديّات الجميلة سحرتني بطريقةٍ مختلفة".
كما أنّها أضافت: "بعد أن رأيت كيف تضع دلافين بوتو مناقيرها فوق الماء أحيانًا، أردت (توثيق) لقطة مقسّمة خلال غروب الشمس. ومع أن الماء كان مظلمًا لدرجة أنّني صوّرت دون القدرة على الرّؤية، إلا أنّ هذا الدلفين منحني وضعيّة وابتسامة مثاليّة".
وفازت صورة مُحزنة لحوتٍ أحدب وهو يموت ببطء بفئة "Save Our Seas Foundation Marine Conservation".
وتُظهر الصّورة حوتًا وهو يسبح بعيدًا عن الكاميرا بذيله المتشابك بالحبال وعوامة.
وأكّد مصوّرها، ألفارو هيريرو: "كان التقاط هذه الصورة من أكثر اللحظات الحزينة التي مررت بها في المحيط"، ومن ثم أضاف: "لكنني سعيد على الأقل لأنّني تمكّنت من التقاط هذه اللحظة، ومشاركتها الآن مع العالم على أمل تحفيز بعض التغيّرات الحقيقيّة".
وتضمّن الفائزون الآخرون في الفئات الفرديّة صورة لأسماك الرّاي اللاسعة فوق قاع المحيط الرّملي، وسمكة قرش الحوت وهي تتغذّى على مجموعة من الأسماك، وخرطوم فيل فضولي تحت الماء.
وتُظهر الصّور الجانب الوحشي للحياة البحريّة، وجمالها، إضافةً لمشاهد تبدو وكأنّها تنتمي لعالمٍ آخر في بعض الأحيان.
وتتوفّر جميع الصّور المُدرجة القائمة المختصرة، ويبلغ عددها 130 صورة، في الموقع الرّسمي للمسابقة عبر الإنترنت.