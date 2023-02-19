أغرب من الخيال.. رجل سقط من سفينة عملاقة وقضى قرابة 15 ساعة في المحيط.. وهكذا تم إنقاذه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فازت صورة لدلفين نهري، أو "بوتو"، وهو يسبح أمام الكاميرا عند الغسق بمسابقة أفضل مصوّر تحت الماء لعام 2023 (2023 Underwater Photographer of the Year).

والتقطت المصوّرة الأمريكيّة، كات زو، هذا المشهد في منطقة الأمازون، حيث تنص أسطورة بين مجتمعات السّكان الأصليين أنّ الدلافين يمكن أن تتحوّل إلى رجال وسيمين يُعرفون باسم "boto encantado" ليلاً، وفقًا لبيان صحفي صدر الأسبوع الماضي.

والتقطت المصوّرة الأمريكيّة، كات زو، صورتها الفائزة في نهر الأمازون بالبرازيل. Credit: Kat Zhou/UPY 2023

وتغلّبت الصورة على أكثر من 6 آلاف صورة من 72 دولة، وأشاد الحكّام بها باعتبارها أفضل صورة رأوها لهذا المخلوق.

وأفادت زو في البيان: "رُغم أنّني لم أشهد التّحول، إلا أن هذه الثديّات الجميلة سحرتني بطريقةٍ مختلفة".

أثارت كاميرا المصوّر، سليمان العتيقي، فضول هذا الفيل في تايلاند. Credit: Suliman Alatiqi/UPY 2023

كما أنّها أضافت: "بعد أن رأيت كيف تضع دلافين بوتو مناقيرها فوق الماء أحيانًا، أردت (توثيق) لقطة مقسّمة خلال غروب الشمس. ومع أن الماء كان مظلمًا لدرجة أنّني صوّرت دون القدرة على الرّؤية، إلا أنّ هذا الدلفين منحني وضعيّة وابتسامة مثاليّة".

تلقّت المسابقة أكثر من 6 آلاف صورة من من 72 دولة. Credit: Ollie Clarke/UPY 2023

وفازت صورة مُحزنة لحوتٍ أحدب وهو يموت ببطء بفئة "Save Our Seas Foundation Marine Conservation".

وتُظهر الصّورة حوتًا وهو يسبح بعيدًا عن الكاميرا بذيله المتشابك بالحبال وعوامة.

تُظهر هذه الصورة غابة بحريّة مقابل ساحل جزيرة "وايت" في المملكة المتحدة. Credit: Theo Vickers/UPY 2023

وأكّد مصوّرها، ألفارو هيريرو: "كان التقاط هذه الصورة من أكثر اللحظات الحزينة التي مررت بها في المحيط"، ومن ثم أضاف: "لكنني سعيد على الأقل لأنّني تمكّنت من التقاط هذه اللحظة، ومشاركتها الآن مع العالم على أمل تحفيز بعض التغيّرات الحقيقيّة".

يأمل المصور ألفارو هيريرو أن تشجّع هذه الصورة على إحداث تغيير حقيقي. Credit: Alvaro Herrero/UPY 2023

وتضمّن الفائزون الآخرون في الفئات الفرديّة صورة لأسماك الرّاي اللاسعة فوق قاع المحيط الرّملي، وسمكة قرش الحوت وهي تتغذّى على مجموعة من الأسماك، وخرطوم فيل فضولي تحت الماء.

صورة لأسماك الراي اللاسعة في جزر كايمان. Credit: J. Gregory Sherman/UPY 2023

وتُظهر الصّور الجانب الوحشي للحياة البحريّة، وجمالها، إضافةً لمشاهد تبدو وكأنّها تنتمي لعالمٍ آخر في بعض الأحيان.

وتتوفّر جميع الصّور المُدرجة القائمة المختصرة، ويبلغ عددها 130 صورة، في الموقع الرّسمي للمسابقة عبر الإنترنت.