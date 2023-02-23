كيف تحصل على تذاكر سفر أرخص..مع تسجيل الأسعار ارتفاعًا تجاوز الـ50%؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عطلة الربيع باتت على الأبواب، ويبدو موسم الصيف حافلًا بالنسبة للمسافرين عقب فترة الهدوء بعد العطلة. وإذا بحثت عن رحلات جوية في الآونة الأخيرة، يُحتمل أن تكون قد تعرّضت لصدمة جراء أسعار بطاقات الطيران.

إليك ما يمكن توقعه من السفر على متن الطائرة مع اقتراب موسم السفر المزدحم، وبعض النصائح حول كيفية الحصول على عرض أفضل عندما يزيد الطلب.

تذاكر السفر جوّا راهنًا وكم تبلغ في أواخر الربيع والصيف

وقال هايلي بيرج، الخبير الاقتصادي لدى موقع السفر "هوبر" (Hopper)، إنّ أسعار تذاكر السفر المحلية في الولايات المتحدة حاليًا، أعلى بنحو 20٪ مما كانت عليه في فبراير/ شباط الماضي، عندما كان الطلب عليها ما زال متدنيًا.

وقد سجلت أسعار الرحلات الاقتصادية الصادرة في المملكة المتحدة ارتفاعًا بنسبة 36٪ مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وفقًا لبيانات من Flight Center UK، التي تشمل الرحلات المحلية والدولية.

صدمة الأسعار حقيقية:

ومع ذلك، أظهرت بيانات "هوبر" في الولايات المتحدة، أنّ أسعار تذاكر الطيران المحلية قريبة جدًا من أسعار ما قبل الجائحة، وسجلت ارتفاعًا بنحو 4٪ فقط عن أسعار عام 2019. وقال بيرج إن أسعار اليوم لا تزال مخيفة بالنسبة للمستهلكين، وذلك لسببين:

أولًا، لقد مرت فترة جيدة منذ أن رأينا أسعار عام 2019.

وثانيًا، بهدف إعادة بناء شبكاتها بعدد أقل من الطائرات وعدد أقل من الموظفين. وقامت شركات الطيران بتغيير جداولها وخفضت الخدمة. كما خفّضت القدرة الإقليمية على نحو أثر بشكل سلبي على مسارات ومطارات محددة بقوة.

وعلّق بيرج أنّه "رغم أن المتوسط ​​الوطني يبدو طبيعيًا جدًا بالنسبة لنا مقارنة مع أسعار ما قبل الجائحة، إلا أنه بالنسبة لكثير من المسافرين، ربما سلكوا طريقًا اعتادوا عليه لسنوات باتجاه مطار إقليمي أصغر، قد يكون مرتين أو ثلاث مرات أغلى ممّا دفعوه قبل انتشار الجائحة".

ومن المتوقّع أن تتجاوز الأسعار المحلية في الولايات المتحدة أسعار ما قبل الجائحة مع ارتفاع مستوى السفر في فصلي الربيع والصيف، ومن المتوقع أيضًا أن تكون أقل مما كانت عليه العام الماضي في ذروتها.

وقال بيرج: "نتوقع في مايو/ أيار، عندما تصل أسعار الصيف إلى ذروتها بالعادة، أن تصل أسعار تذاكر الطيران المحلية إلى حوالي 350 دولارًا لكل تذكرة ذهاب وإياب، أي أعلى بنحو 10٪ من عام 2019، لكن أقل من 2022".

السفر الدولي جوّا سيكون أكثر كلفة بالتأكيد

فاقت الحجوزات إلى فيتنام عبر Flight Centre UK نسبة 2200٪. Credit: Linh Pham/Getty Images

وأفاد بيرج أنّ "تكلفة الخدمات الدولية بالمجمل أعلى من تلك المسجلة ما قبل الجائحة، وأغلى من العام الماضي".

وتشهد بعض المناطق زيادات أكثر حدة من غيرها، مثل آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضح بيرج أنّ "الأسعار (إلى هذه المناطق) سترتفع جدًا وستستمر بهذا الارتفاع، حتى تتعزّز السعة بالفعل هناك".

ويرتفع الطلب على هذه المنطقة من العالم بغية رفع القيود المتصلة بكوفيد على نطاق واسع، وفتح أبوابها للزوار الدوليين.

وبالمقارنة مع عام 2019، سجّلت أسعار تذاكر السفر إلى آسيا ارتفاعًا بحوالي 50٪ ، وأحيانًا أكثر، بحسب ما ذكره بيرج، بينما أن تذكرة السفر إلى أوروبا سجلت ارتفاعًا بنحو 15٪.

ويعني زيادة الطلب على الوجهات الآسيوية سيلًا من الحجوزات الآن بعدما أصبحت مفتوحة بالكامل. فقد سجلت الحجوزات من المملكة المتحدة عبر Flight Center UK إلى ماليزيا وفيتنام ارتفاعًا فاق 2200٪ منذ أوائل العام الماضي، عندما كانت أبواب البلدين ما برحت مغلقة أمام السياح الدوليين.

عرض Flight Center UK تذاكر سفر إلى تايلاند زادت أسعارها بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي. Credit: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

وتُظهر بيانات Flight Centre UK زيادة بنسبة 25٪ على أسعار تذاكر السفر الاقتصادي إلى فيتنام على أساس سنوي. وتُعتبر أرخص وجهات الشركة الأكثر شهرة في آسيا. وارتفعت الأسعار إلى تايلاند بنسبة 50٪.

لكن، ما هي أعلى زيادة في الأسعار المسجلة على أساس سنوي، وفقًا لـFlight Center UK؟ وسجلت أسعار تذاكر السفر إلى نيوزيلندا، التي كانت مغلقة في هذا الوقت من العام الماضي أيضًا، ارتفاعًأ بلغت نسبته 81٪.

كيف تعثر على العروض الأرخص في الربيع والصيف

وقال سكوت كيز، مؤسس موقع السفر "Going"، المعروف سابقًا باسم "Scott's Cheap Flights"، أنّ "هناك بالتأكيد المزيد من العروض لهذا العام".

وأوضح كيز أن أوروبا (خاصة البرتغال وإيرلندا) وهاواي، وفلوريدا، كانت "من أبرز الرحلات الجوية الرخيصة" على مدى السنوات القليلة الماضية.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار الدولية، يقترح ما يطلق عليه اسم "خدعة الجزيرة اليونانية".

وإذا كنت قد تركت قلبك في سانتوريني، فيمكن التفكير بحجز رحلتك الدولية إلى أثينا، حيث يمكن أن تنخفض أسعار التذاكر من المدن الأمريكية إلى ما دون 500 دولار، والعثور على رحلة طيران إقليمية أو عبارة إلى الجزيرة بأسعار معقولة.

وتابع كيز: "من خلال تقسيم الرحلة من مسار واحد إلى مسارين، يمكنك توفير 1000 دولار أو أكثر في رحلة دولية كبيرة، سواء كنت مسافرًا إلى الجزر اليونانية أو لأي مكان بعيد".

وأشار بيرج إلى أنّه بالنسبة للرحلات الدولية، فإن المغادرة يومي الجمعة والسبت الأكثر تكلفة. وإذا سافرت إلى أوروبا الاثنين لقضاء عطلة الربيع، يمكنك توفير 140 دولارًا كمعدل وسطي ​​لكل تذكرة، أو حوالي 20٪. كما يمكن أن يوفر لك الطيران في منتصف الأسبوع محليًا ما يصل إلى 33٪.

ورأى كيز، أنه حتى عندما يتم إصلاح بعض المتغيرات، مثل تواريخ العطلة الربيعية، على سبيل المثال، فإنه "لا يزال هناك الكثير الذي يمكنك القيام به، ضمنًا عدم الانتظار للحجز حتى اللحظة الأخيرة، والحفاظ على وجهتك مرنة، وتعديل تواريخ السفر بالضبط".

كما قد تؤدي العودة قبل يوم واحد إلى توفير الكثير من المال، أو إذا كنت تبحث حقًا عن صفقة، فقم بعكس البحث من خلال النظر في الأماكن التي تكون فيها الرحلات الجوية رخيصة، ثم اختر وجهتك.

وشدّد بيرج على أنه "إذا كنت مسافرًا لقضاء عطلة الربيع، يتوجب عليك حجز رحلتك الآن".

نافذة غولدي لوكس (الأسعار المعتدلة)

قضى سكوت كيز، الخبير في مجال الطيران، وقته يراقب العروض حتى اشترى تذكرته إلى لاس فيغاس، وهذا ما يطلق عليه تسمية "نافذة Goldilocks". Credit: Ethan Miller/Getty Images

وبالنسبة للعطلات الصيفية في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، نصح بيرج المسافرين ببدء تتبّع هذه الأسعار الآن. والتخطيط المسبق هو المفتاح حتى لو لم تحجز على الفور.

ولفت بيرج إلى أنّ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة غالبًا ما يعني خسارة الأسعار المنخفضة.

وفي الإطار عينه، قال كيز إنه يمكن للحجز المبكر جدًا أن يفتح أمامك "نافذة معتدلة" للأسعار الخاصة بالرحلات الجوية.

ويتراوح الحجز المبكر بين شهر وثلاثة أشهر قبل موعد السفر على متن رحلات محلية في الولايات المتحدة ومن شهرين إلى ثمانية أشهر للرحلات الدولية. وبالنسبة لعروض مواسم الذروة، فإن الأمر يتراوح بين 3 و7 أشهر محليًا و4 و10 أشهر دوليًا.

وقال كيز إنه كان يشاهد الرحلات الجوية إلى فيغاس لحضور حفل زفاف صديق طفولته في أواخر مارس/ آذار. وبلغت أسعار التذاكر لأشهر 400 دولار.

وأوضح كيز: "لكنني كنت صبورًا"، وقبل بضعة أسابيع، خلال ما يسميه "نافذة Goldilocks" (أي الفترة التي يتم خلالها العثور على أفضل الأسعار على متن الرحلات الجوية)، انخفض الثمن إلى 76 دولارًا. وأضاف كيز: "حجزت بأسرع ما يمكن. واليوم، عاد الثمن إلى 350 دولارًا".

وأفاد كيز أن الانتظار غالبًا ما يكون أفضل استراتيجية، فقط تأكد من الاستفادة عندما يكون هناك انخفاض كبير بالأسعار.

إذا، هل الأسعار المرتفعة جدًا ستبقي المسافرين المحتملين على أرض الوطن؟ "كلا"، أجاب بيرج، مضيفًا، أنه "حتى الآن يبدو أن ثمة طلب هائل على السفر".