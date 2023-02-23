"مدينة لا تعرف النوم".. إليك 5 أسباب ستدفعك لزيارة أثينا في اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لماذا يجب أن تزور العاصمة اليونانية، أثينا؟ سؤال تطرحه مدونة السفر السورية، راما العامر، عبر قناتها على "يوتيوب"، وتُجيب متابعيها بـ5 أسباب مختلفة.

وقالت العامر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ساحرة بجميع تفاصيلها.. لا يدرك الكثير من الأشخاص حقيقة جمالها".

وتُعتبر مدونة السفر السورية أن "أثينا من بين أرخص العواصم الأوروبية".

وإذا كنت ترغب بالسباحة والترفيه عن نفسك بأقل التكاليف، فإن هذه المدينة هي الخيار الأمثل بحسب ما ذكرته راما العامر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وتتميز أثينا بشواطئها العامة المجانية وشواطئ أخرى بأسعار رمزية، تتراوح ما بين 6 و10 يورو فقط.

وبالنسبة إلى المواصلات، فإنها رخيصة للغاية.

وأوضحت العامر أن رحلة الـ90 دقيقة تصل إلى يورو واحد و20 سنتًا. وتبدأ تسعيرة سيارات الأجرة بالمبلغ ذاته أيضًا.

ولا يمكن أن ننسى أماكن الإقامة، التي يتم عرضها بأسعار مقبولة جدًا.

وتنصح العامر بزيارة أثينا بسبب طعامها اللذيذ، خاصة أن هناك العديد من أصناف الطعام الشهية والقريبة من المأكولات العربية والتركية، إذ وصفت العامر شعبها بأنه "مضياف جدّا".

ونظرًا إلى أن أثينا مدينة ساحلية، فإن مأكولاتها البحرية تتواجد بكثرة.

وتتمتع العاصمة اليونانية، أثينا، بالعديد من المواقع الأثرية السياحية، والتي تُشجّع على زيارتها، مع التقاط العديد من الصور الرائعة. وعلى سبيل المثال، يمكنك زيارة معبد الأكروبوليس، وقوس هادريان، وملعب باناثينايكو، ومعبد بوسيدون، وغيرها الكثير.

وبعيدًا عن مواقعها الأثرية، تُعرف أثينا بجزرها الساحرة، التي يمكن الوصول إليها من خلال عبّارات خاصة.

ورغم أن اليونان تشتهر بجزيرتي ميكونوس وسانتوريني، إلا أن هناك جزر يونانية عديدة لم تنل نصيبها بالشهرة. وأوضحت العامر أنها أكثر رُخصًا وجمالًا.

ومن بين الجزر التي تحدثت عنها مدونة السفر السورية، جزيرة انغيستري، حيث بلغت تذكرة السفر إليها بالباخرة 25 يورو ذهابًا وإيابًا.

وأخيرًا، تعتبر العامر أن الشعب اليوناني، من بين أجمل الشعوب الأوروبية بنظرها.

ولا يوجد أجمل من سماع الموسيقى اليونانية طوال الوقت في الشوارع العامة، حيث وصفتها مدونة السفر السورية بكونها "مدينة لا تعرف النوم".

وقالت العامر: "السعادة التي يشعر بها المرء في اليونان، لا يمكن أن يشعر بها في أي بلد أوروبي آخر".

وبدورها، تنصح مدونة السفر السورية بزيارة أثينا في نهاية شهر أغسطس/آب وحتى نهاية سبتمبر/أيلول أو بين شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران.

وعادة ما تكون درجات الحرارة عالية جدًا خلال أشهر الصيف. لذلك، من الأفضل أن يحاول السياح تجنب زيارتها خلال شهري يوليو/حزيران وأغسطس/آب.