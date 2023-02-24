الق نظرة داخل هذا المصنع في تايوان الذي يحول قذائف مدفعية إلى سكاكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، تبذل العديد من الوجهات السياحية أقصى جهدها لتشجيع الناس على زيارتها وتعزيز اقتصادها.

على سبيل المثال، تخطّط تايوان لتقديم 165 دولارًا لجميع زوارها. وستمنح أيضًا مكافآت نقدية للمجموعات السياحية بسبب تشجيعها على زيارة الجزيرة.

وأعلن رئيس الوزراء التايواني، تشن شيان جين، الخميس، أنّ الحكومة تهدف إلى جذب 6 ملايين سائح خلال عام 2023، مع مضاعفة الرقم عام 2024، واستهداف 10 ملايين زائر بحلول العام 2025.

وسيتم تقديم 5 آلاف دولار تايواني، أي 165 دولارًا أمريكيًا، إلى 500 ألف سائح. كما سيتم تقديم مبالغ تصل إلى 20 ألف دولار تايواني، أي 658 دولارًا أمريكيًا، إلى 90 ألف مجموعة سياحية.

وصرّح وزير النقل، وانغ كو تساي، الأربعاء، أنه سيتم تسليم المبلغ النقدي رقميًا. وسيتمكن السياح من استخدامه لتغطية نفقاتهم في تايوان، ضمنًا تكاليف الإقامة.

وأضاف أن الإجراءات تهدف إلى جذب مزيد من الزوار من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وهونغ كونغ، وماكاو، إضافة إلى أوروبا، وأمريكا.

وخلال عام 2022، زار تايوان أقل من 900 ألف زائر، وفقًا لإحصاءات مكتب السياحة التايواني. وكان الزوار من فيتنام، وإندونيسيا، واليابان، والولايات المتحدة من بين أكبر المجموعات.

وهذه الأرقام ليست إلا نسبة بسيطة من تلك المسجّلة خلال عام 2019، عندما جذبت تايوان 11.8 مليون سائح دولي.

ويُذكر أن الجزيرة رفعت قيود كوفيد الصارمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد واحدة من أطول عمليات إغلاق الحدود في العالم.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن موعد مباشرتها في الخطة أو كيفية التقدم للحصول على المال.