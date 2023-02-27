دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا فاز شخص ما في مسابقة تصوير دوليّة مرموقة، فإن ردّة الفعل الطبيعية لذلك، تتمثل بشّعور عارم بالفرحٍ، ولكن كانت لدى المصور الإسباني الأصل، ألفارو هيريرو، مشاعر مختلطة جرّاء صورته الفائزة في مسابقة أفضل مصوّر تحت الماء لعام 2023.

ولطالما تمتّع هيريرو، بصِلة عميقة مع البحر. وأخذته مهنته كمصوّر محترف تحت الماء لاستكشاف عوالم زاهية في أعماق إندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، ومنطقة بولينيزيا، وجزر المالديف، والمكسيك، حيث وثّق صورة بعنوان "Hopeless"، أي "بلا أمل".

صورة بعنوان "Hopeless" للمصور ألفارو هيريرو. Credit: Alvaro Herrero/UPY 2023

وفي الصورة، يمكن رؤية أحد الحيتان الحدباء وهو "يموت موتًا بطيئًا ومؤلماً"، بحسب ما ذكره هيريرو في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، وذلك بعد أن تشابك ذيله بكتلة من الحبال وعوّامة.

لطالما تمتّع هيريرو بِصِلة عميقة مع البحر. Credit: Alvaro Herrero

وأشار المصور إلى أنّ ذلك جعل ذيله "عديم الفائدة تمامًا"، موضحًا أن "الموقف ليس انعكاسًا لما تعاني منه محيطاتنا فحسب، بل كوكبنا أيضًا. ويمثل قصة حزينة للموت البطيء والمؤلم الذي نتسبّب به لكوكبنا ومحيطاتنا، نتيجة الأنانيّة وانعدام المسؤولية".

تُعد الحيتان كائنات ذكيّة. Credit: Alvaro Herrero

وكانت رؤية هذا المشهد مؤلمة للمصور الإسباني خصوصًا بعد قضائه الكثير من الوقت مع هذه الثدييات في بيئتها، والتفاعل معها، ومعرفة كم هي حساسة وذكيّة، وأكّد المصور: "التقاط هذه الصّورة بالنّسبة لي كان أكثر لحظة محزنة عشتها في المحيط".

صورة مبهرة التقطها هيريرو تحت الماء. Credit: Alvaro Herrero

وفازت الصورة ضمن فئة حماية البيئة البحرية لمؤسسة "Save Our Seas Foundation".

وأوضح هيريرو أنّه سعيد جدًا لتمكّنه من توثيق هذه اللحظة لإظهار عواقب النشاطات البشريّة وتأثيراتها على هذه الكائنات. ورُغم ذلك، إلا أنّه يفضّل الفوز بصورة أكثر فرحًا في المستقبل.

استكشف المصور مناطق مثل إندونيسيا، وتايلاند، والفلبين. Credit: Alvaro Herrero

وبدأ هيريرو باستكشاف التصوير الفوتوغرافي عندما كان في الثامنة من عمره باستخدام كاميرا قديمة تعود لوالده، ثم مارس الغوص لأكثر من 15 عامًا، مع عمله كمصور تحت الماء بدوام كامل لـ8 أعوام.

كُرِّمت أعمال هيريرو في العديد من مسابقات التصوير. Credit: Alvaro Herrero

ونُشِرت أعمال هيريرو في مجلات مختلفة، بما في ذلك المجلات العلميّة، كما سبق له أن تعاون مع المنظمات البيئيّة الحكوميّة.

ويتمتّع هيريرو بمسيرة مهنية حافلة، مع تكريمه في مسابقات عدّة، ومنها مسابقة مصوري الحياة البريّة الأوروبيّة التّابعة للجمعيّة الألمانيّة لتصوير الطبيعة خلال الأعوام 2017، و2018، و2020، و2021، ومسابقة أفضل مصوّر تحت الماء لعام 2021.

ويعمل هيريرو الآن في المكسيك كمصور فوتوغرافي للكهوف في الطبيعة.