إليك أبرز المعالم التي يمكنك زيارتها بدبي في 24 ساعة فقط

شاهد.. سيارة فارهة تشق طريقها على سطح الماء في دبي

من وراء كواليس عرض "درونز" في دبي.. كيف تنفذ عرضا بـ500 طائرة بدون طيار؟

في دبي: أول ملهى ليلي يدخل الميتافيرس بالعالم.. تجربة ستفصلك عن الواقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحوّل برج خليفة الأطول في العالم إلى "صاروخٍ فضائي" مُهيب الأحد احتفالاً برائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لشركة إعمار العقارية (المطوّر الرّئيسي لبرج خليفة) بتغريدة عبر موقع "تويتر".

وتزيّنت واجهة البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، بمشهدٍ للكرة الأرضيّة من الفضاء قبل عرض عدٍ تنازلي تبعه مشهد صاروخ فضائي أبيض اللون وهو ينطلق من أسفل البرج إلى قمّته، مجسدًا بذلك انطلاق المركبة إلى الفضاء بشكلٍ ساحر.

ومن ثم ظهرت صورة النيادي على الواجهة، والذي "ينطلق في أطول مهمة للرواد العرب"، وفقًا للتغريدة.

وسينطلق النيادي برحلة إلى محطة الفضاء الدوليّة الإثنين، في مهمّة تستغرق 6 أشهر، في إطار مساعي دولة الإمارات للريادة في مجال الفضاء.

ومن المقرّر أن تنطلق الرحلة في تمام الساعة 10:45 صباحا بتوقيت الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضافت الوكالة في تغريدة مرفقة بفيديو السبت أنّ النيادي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مهمة "فريق Crew-6" على متن سفينة "دراغون" التّابعة لشركة "سبيس إكس".

ومن المقرّر إجراء الطّاقم أكثر من 200 تجربة خلال بقائه في الفضاء تتضمّن أبحاثًا جديدة للتّحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض.