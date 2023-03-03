ربما هي أصغر مركبة طيران.. شاهد كيف يمكن أن تجعل هذه الدراجة النارية الطائرة الحلم حقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور عام على تدمير طائرة أنتونوف AN-255 خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، تُحلّق أكبر طائرة تجارية في العالم مجددًا، بواسطة "جهاز محاكاة طيران مايكروسوفت".

وبالفعل، أُعيدت العديد من الطائرات التاريخية إلى سمائها الافتراضية، لكنّ هذه الطائرة مميزة بعض الشيء.

فقد بُنيت هذه المركبة الضخمة، التي تتألف من ستة محركات، في ثمانينيات القرن الماضي، كي تحمل مكوك الفضاء السوفيتي. وكانت الوحيدة من نوعها التي تمّ إنجازها على الإطلاق.

وتُعد الطائرة التي أطلق عليها تسمية Mriya، أي "الحلم" باللهجة الأوكرانية، أكبر ناقلة بضائع في العالم، حيث تمتلك ضعف القدرة الاستيعابية لطائرة بوينغ 747 الضخمة.

وكان طول جناحيها 290 قدمًا، ويبلغ وزن حمولتها القصوى 250 طنًا.

ويُذكر أنها لا تزال أثقل طائرة تم بناؤها على الإطلاق.

دمّرت القوات الروسية طائرة Mriya في شهر فبراير/ شباط 2022. Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

وقد دمّرت طائرة أنتونوف AN-225 في قاعدتها بهوستوميل، القريبة من كييف، في فبراير/ شباط من العام 2022.

لكن، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أكد مُصنّعوها أن مشروع إعادة البناء قد بدأ بالفعل. وقدّرت شركة "أنتونوف" أنها ستحتاج إلى أكثر من 500 مليون يورو، أي 532 مليون دولار، كي تحلّق مجددًا في الجو.

وقالت شركة "أنتونوف" لـCNN حينها: "ينظر إلى عملية إعادة بناء Mriya كمشروع دولي تشارك فيه شركات الطيران من مختلف دول العالم".

وتابعت: "يتم البحث عن إمكانية جذب التمويل من مصادر مختلفة، كما تتمّ مراجعة المقترحات المقدمة من العديد من المنظمات المستعدة للانضمام إلى المشروع".

ويأتي إصدار جهاز محاكاة طيران مايكروسوفت من Antonov AN-225 Mriya بستة تصاميم، ضمنًا تلك الكلاسيكية الخاصة بخطوط طيران أنطونوف، وXbox Aviators Club.

الوظيفة الإضافية متاحة الآن في سوق ألعاب Microsoft Flight Simulator على الكمبيوتر الشخصي مقابل 19.99 دولارًا أمريكيًا وستكون متاحة لأجهزة Xbox Series X | S وعلى Xbox Cloud Gaming بدءًا من أواخر مارس/ آذار.

واحتفلت لعبة محاكاة الطيران المحبوبة بالذكرى الأربعين على تأسيسها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعدما مرّت بعملية إعادة تشغيل رئيسية عام 2020، وعادت بمناظر فائقة الواقعية، تم استخلاصها رقميًا من صور الأقمار الصناعية.

ويمكن للطيارين استكشاف العالم من خلال اللعبة، والتحليق فوق 1.5 مليار منشأة، ومليوني مدينة، والتوقف في أكثر من 37 ألف مطار.

ويتميز التطبيق بعرض حالة الطقس مباشرة، وسرعة الرياح، واتجاهها، ودرجة الحرارة، والإضاءة، والرطوبة، والمطر.

يتم تشغيل An-225 بواسطة ستة محركات توربينية، كما هو موضح في الصورة أعلاه. Credit: From XBox

ويمكن لعشاق Mriya أيضًا دعم جهود إعادة البناء من خلال بناء نماذجهم الخاصة. وتبيع شركة Metal Time الناشئة الأوكرانية عدّة التصميم الميكانيكي لطراز AN-225 مقابل 99 دولارًا.

وتذهب الأرباح مباشرة إلى "أنتونوف" لتمويل إعادة بنائها، وكذلك إعادة إسكان موظفي الشركة الذين دمرت منازلهم بسبب الغزو الروسي، وتدريب الطيارين الأوكرانيين الجدد ومهندسي الطيران.