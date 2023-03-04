العثور على قطة داخل حقيبة يد مسافر في مطار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المتوقع أن يكون لدى العاملين بنقاط التفتيش الأمنية في المطارات بعض القصص المثيرة حول الأمور الغريبة التي يرصدونها داخل أمتعة المسافرين.

مثل العثور على قطة حية مدسوسة داخل حقيبة يد.

في صباح يوم الجمعة، بمطار نورفولك الدولي في ولاية فيرجينيا، عثر على قطة داخل حقيبة يد خاصة بأحد الركاب أثناء خضوعه لفحص أمني.

وأصدرت إدارة أمن النقل، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، صورة بالأشعة السينية تظهر القطة الأليفة المسكينة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

جاءت التغريدة مع دعابة معتادة من قبل إدارة أمن النقل: "انتباه لأصحاب الحيوانات الأليفة: من فضلكم لا ترسلو حيواناتكم الأليفة إلى الطائرة عبر نقطة التفتيش ذات الأشعة السينية. هذا خطأ كارثي"!

الطريقة الصحيحة لصعود حيوانك الأليف الصغير على متن الطائرة

أوضحت ليزا فاربستين، المتحدثة باسم إدارة أمن النقل، لـCNN بعد ظهر يوم الجمعة: "كانت هذه حالة مسافر يصطحب حيوانه الأليف".

وأشارت إلى أنّ المسافر كان يعلم أنّ الحيوان الأليف في حقيبة يده، إذ أنّها كانت حقيبة أو حاوية مخصصة لحمل الحيوانات الأليفة للسفر.

وقالت فاربستين: "يبدو أن المسافر إما لم يكن يعلم كيف يخرج الحيوان الأليف من حقيبة السفر المحمولة قبل المرور عبر نقطة التفتيش، أو أنّه نسي القيام بذلك".

وتابعت: "عندما يحدث ذلك، يتوجب عليهما البدء من جديد، ما يعني أن الراكب والقط يجب أن يبدآ من جديد الإجراء الأمني عند نقطة التفتيش".

ويحتاج المسافر إلى إخراج الحيوان الأليف من حقيبة الحمل المخصصة للسفر، وحمله عبر جهاز الكشف عن المعادن، أو جعل الحيوان الأليف يعبر خلال جهاز الكشف عن المعادن مرتديا الطوق.

أوضحت فاربستين أن هذا يعد إجراء نموذجي لكيفية السفر برفقة الكلاب الصغيرة.

أما في حالة القطط، إذا لم يتوفر طوق لها، "توصي إدارة أمن النقل بشدة بطلب المسافر للفحص داخل غرفة خاصة "، حسبما ذكرته فاربستين

وقالت إن السبب هو أن "القطط تميل إلى أن تكون أكثر عدائية من الكلاب، وقد تخدش أو تعض أو تقفز أو تحاول الهرب".