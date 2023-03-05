عرض مغر.. 30 ألف دولار سنويًا لقاء العيش على متن سفينة سياحية!

بعدما كانت لغزًا محيرًا.. العثور على سفينة غارقة منذ أكثر من قرن بحال جيدة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل حلمت يومًا بالتخلي عن كل شيء والهرب من جميع مسؤولياتك؟

إنها فكرة جميلة.. أليس كذلك؟

تُطلق إحدى الشركات البحرية رحلة تمتد لـ3 سنوات، للهرب من ضغوطات حياتك اليومية مقابل 30 ألف دولار أمريكي سنويًا للشخص الواحد.

يستطيع المسافرون متابعة أعمالهم على المسبح فيما يجوبون العالم. Credit: Life at Sea Cruises

فتحت Life at Sea Cruises أبواب الحجوزات لرحلتها التي ستستغرق ثلاث سنوات على متن سفينة MV Gemini، التي تبحر من إسطنبول في الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعني ذلك أن لديك 8 أشهر إضافية للحصول على جواز سفرك، والتطعيمات اللازمة، وتأمين إمكانيتك للعمل عن بُعد.

وتَعِد الشركة بزيارة 375 ميناءً حول العالم، وزيارة 135 دولة، والقارات السبع. وستغطي السفينة أكثر من 130 ألف ميل على مدى السنوات الثلاث، حيث ستشاهد أبرز المعالم السياحية.

من بينها تاج محل في الهند، وأهرامات الجيزة، ومدينة ماتشو بيتشو، وسور الصين العظيم، وغيرها.

الفكرة تتمحور حول أن يكون لديك منزل على البحر. Credit: Life at Sea Cruises

وبعيدًا من وسائل الراحة التقليدية على متن السفن السياحية والمطاعم والترفيه، سيتم تجهيز سفينة Gemini أيضًا بمرافق العمل عن بُعد.

وتَعِد الشركة بمركز أعمال واسع النطاق، مكتمل ومجهز بغرف اجتماعات، و14 مكتبًا، ومكتبة أعمال، وصالة خاصة لفترات استراحة القهوة.

وسيكون هناك أيضًا مستشفى يعمل على مدار الساعة مع زيارات طبية مجانية.

وأفاد ميكائيل بيترسون، المدير الإداري لشركة Life at Sea Cruises، في بيان: "لا توجد رحلة بحرية أخرى توفر هذا النوع من المرونة لعملائها".

تحتضن السفينة العديد من الخيارات المتنوعة لغرف مميزة وفاخرة. Credit: Life at Sea Cruises

وهناك عدد من الغرف الفاخرة على متن الرحلة، من بينها "Virtual Inside"، التي تبلغ مساحتها 13 قدمًا مربعًا.

ويبدأ ثمن هذه الغرفة من 29,999 دولارًا أمريكيًا للفرد في السنة، وتصل حدّ 179,994 دولارًا أمريكيًا للرحلة التي تستغرق ثلاث سنوات لشخصين.

أما بالنسبة إلى "أجنحة الشرفة"، فهي ضعف الحجم وتصل إلى 109,999 دولارًا للشخص الواحد. وتُكلّف أرخص مقصورة خارجية حوالي 36,999 دولارًا للشخص الواحد.

ويحصل المسافرون المنفردون على خصم 15٪ على معدل الإشغال المزدوج. وسيُطلب منهم دفعة أولى بحد أدنى 45 ألف دولار.

جناح السفينة يُعادل حجم شقة صغيرة. Credit: Life at Sea Cruises

وسيكون هناك الكثير من الأنشطة التي ستبقيك مشغولاً خلال الرحلة، كوجود ترّاس شمسي، وحمام سباحة، ومركز صحي، وقاعة احتفالات، و"خيارات متعددة لتناول الطعام"، رغم عدم الكشف عن كافة التفاصيل بعد.

وسيكون هناك مدربون على متن الرحلة لتعليم الرقص والموسيقى.

وتشمل الرحلة أيضًا خدمة الإنترنت المجانية عالية السرعة. وستتمكن من استقبال زيارات العائلة والأصدقاء مجانًا على متن الرحلة.

وستقدم الرحلة مشروبات كحولية على العشاء، والمشروبات غازية، والعصائر، والشاي، والقهوة طوال اليوم.

ليس ذلك فحسب، إنما ستتوفر خدمات غسيل الملابس وتنظيف الغرف.