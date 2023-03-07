اكتشاف تمثال لأبو الهول بـ"ابتسامة خفيفة وغمازتين" بمصر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت البعثة الأثريّة المصريّة من جامعة عين شمس عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري تعود إلى العصر الرّوماني، بحسب بيان صحفي نشرته وزارة السياحة والآثار المصريّة عبر موقع "فيسبوك"، الإثنين.

ورصد الفريق هذا الاكتشاف أثناء أعمال التنقيب في شرق معبد دندرة في محافظة قنا، والتي شُيِّد بها معبد للإله حورس في العصر الرّوماني.

أعلنت البعثة الأثريّة المصريّة عن اكتشاف تمثال لأبو الهول بمحافظة قنا مؤخرًا. Credit: Facebook/@tourismandantiq

وتكوّنت بقايا المقصورة من مستويين فيهما أساس وأرضيات منحدرة، وعُثِر بداخلها على حوض مصنوع من الطوب الأحمر لتخزين المياه، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.

وخلال أعمال تنظيف الحوض، عثرت البعثة على تمثال مصنوع من الحجر الجيري على هيئة أبو الهول.

وأشار البيان تجسيده لأحد الأباطرة الرّومان.

ويتزيّن التمثال بغطاء رأس معروف بـ"النمس"، بينما تعلو جبهته أفعى الكوبرا، ويُظهر الفحص الأولي لوجه التمثال احتمال تجسيده للإمبراطور كلاوديوس.

نظرة أقرب للتمثال. Credit: Facebook/@tourismandantiq

وفي بيان، وصف وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار في جامعة عين شمس، الدكتور ممدوح الدماطي، التمثال بكونه "رائع الجمال"، إذ تميّز وجهه بملامح ملكيّة مصوّرة بدقّة، وتَظهر ابتسامة خفيفة على شفتيه، إضافةً لوجود غمازتين على طرفيهما.

وفي أسفل التمثال، عُثر على لوحة من العصر الرّوماني تتضمن كتابات باللغة الهيروغليفية والديموطيقية أيضًا.

وستستمر أعمال التنقيب في منطقة معبد حورس شرق معبد دندرة وأمام معبد إيزيس للكشف عن الطريق الذي يربط بينهما.

وتجدر الإشارة إلى انطلاق أعمال الحفائر الخاصة بالبعثة في منتصف فبراير/شباط الماضي.