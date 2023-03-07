أمريكا.. اضطرابات جوية شديدة تؤدي لوفاة راكب على متن طائرة خاصة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوفّي شخص جراء اضطرابات شديدة على متن طائرة خاصة لروّاد الأعمال تم تحويل مسارها إلى "مطار برادلي الدولي" في ولاية كونيتيكت الأمريكية الجمعة، وفقًا لما ذكره مسؤولو الطيران.

وفي بيان إلى CNN، أفادت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنّ طائرة من طراز "Bombardier CL30" غادرت من "مطار ديلانت هوبكنز" في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، متّجهة إلى "مطار ليسبرج التنفيذي" في ولاية فيرجينيا الأمريكية، تم تحويل مسارها إلى مطار في ولاية كونيتيكت الأمريكية في الساعة الرابعة مساءً تقريبًا بعد "مواجهة اضطرابات شديدة".

وأشار المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) بتغريدة على موقع "تويتر" إلى أنّ هذا الاضطراب "أدّى إلى إصابات قاتلة" لأحد الرّكاب.

صورة من "مطار برادلي الدولي" في كونيتيكت من عام 2007. Credit: George Ruhe/AP

وفي بيان لـCNN، أوضح المجلس تواجد ثلاثة ركاب واثنين من أفراد الطاقم على متن الطائرة الخاصة، ولا يُوجد معلومات عن حالة الأشخاص الآخرين.

كونيتيكوت

ولم يؤثّر الموقف على عمليات المطار، بحسب بيان صادر عن هيئة المطارات في ولاية كونيتيكت.

وكان من المقرّر إجراء مكتب كبير الفاحصين الطبيين في كونيتيكت تشريحًا لجثّة الراكب السبت، بحسب ما ذكره متحدّث لـCNN.

وستحقّق إدارة الطيران الفيدرالية، و المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث، وفقًا لبيانات من إدارة الطيران الفيدرالية وشرطة ولاية كونيتيكت.

وأوضح المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل في بيان ما يلي: "أزال المحققون مسجل الصّوت في قمرة القيادة ومسجّل بيانات الرحلة، ويواصلون جمع المعلومات من طاقم الرّحلة، والمشغِّل، والرّكاب الآخرين".

وفي بيان، أشار المجلس إلى أنّه سيقدم تقريرًا أوليًا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

الاضطرابات الجوية يمكن أن تتسبب في حدوث وفيات

ويُشير مصطلح الاضطراب إلى حركة الهواء التي يمكن أن تُسبّب صدمة مفاجئة للطائرة.

ويمكن للاضطرابات أن تكون خطيرة بشكلٍ خاص للأشخاص الذين لا يرتدون أحزمة الأمان، بحسب ما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية.

ومن عام 2009 إلى عام 2021، عانى 146 شخصًا على متن ناقلات تابعة لشركات الطيران التجارية العادية من "إصابة خطيرة" بسبب الاضطرابات.

وتم تعريفها بإصابة تتطلّب البقاء في المستشفى لأكثر من يومين، وتتسبّب بكسرٍ في العظام، وتؤدّي إلى نزيفٍ حاد، أو أضرار أخرى تنطوي على عضو داخلي، أو الإصابة بحروق كبيرة، وفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية.