كادا أن يسقطا..مصور يوثق شجارًا بين وعلين على منحدر شاهق

تذوب في فمك.. ما السبب وراء شهرة الشوكولاتة السويسرية حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواءً في الشتاء أو الصيف، تُعد التضاريس الجبلية في سويسرا، من أبرز معالم هذه الوجهة الأوروبيّة.

وتُعتبر الوعول من الكائنات الرائعة التي يمكنك مصادفتها بين الجبال، حيث تتخذ من التضاريس الصخرية الواقعة فوق خط الأشجار مكانها المفضّل، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة السياحة في البلاد.

وبهدف رؤيتها صيفًا، يجب على الزوار الوصول إلى ارتفاعات شاهقة، ولكن يتجمّع بعضها بالقرب من بعض محطات التلفريك والقرى أيضًا.

وثّق المصور، رفاييل شينكر، هذا المشهد في شرق سويسرا. Credit: Raphael Schenker Photography

وعلى علو ألفي متر فوق إحدى قمم غراوبوندن شرق البلاد، وثّق المصور السويسري الشاب، رفاييل شينكر، صورة ساحرة تجسّد جانبًا من سلوكيات هذه الكائنات، والتي تتمتّع بقرونٍ لافتة.

تتمتّع الوعول بقرونٍ لافتة. Credit: Raphael Schenker Photography

وتتمتّع الوعول "بقدرات فريدة للتكيّف تسمح لها بالنّجاة في بيئات مليئة بالتّحدي"، وفقًا لما ذكره شينكر في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

يهتم شينكر بتوثيق الثعالب والوعول بشكلٍ خاص. Credit: Raphael Schenker Photography

وتُظهر اللقطة الساحرة، والتي وثقها شينكر خلال رحلة تخييم مع العائلة والأصدقاء، شجارًا بين وعلين يافعين وسط منحدرٍ صخري.

ولحسن الحظ، كان المصور قد أخرج كاميرته آنذاك لالتقاط الصور بعد وصولهم إلى القمة، والانتهاء من نصب الخيم.

أما أكثر ما أدهش شينكر تجاه هذا الموقف فهو موقع الشجار نفسه، إذ كان بإمكان الوعلين السقوط من ارتفاعٍ شاهق جدًا يصل إلى مئات الأمتار.

عند بدء التصوير الفوتوغرافي، وثق السويسري حيوانات صغيرة مثل السناجب. Credit: Raphael Schenker Photography

وأكّد المصور: "كان يمكنها أن تسقط في أي لحظة، ولكنها معتادة على هذه المناطق".

وعند التمعّن في النظر، لاحظ السويسري وجود وعلٍ كبير بدا وكأنه الأب، ومن المحتمل أنّه كان يعلّم صغاره كيفيّة القتال، بحسب ما استنتجه.

وتحتضن سويسرا 17 ألف وعلاً تقريبًا، وفقًا لما ذكرته هيئة السياحة السويسرية.

يوثق شيكنر مختلف الكائنات الحية أثناء رحلات التخييم التي يقوم بها. Credit: Raphael Schenker Photography

وتتعرّض الوعول للصيد بسبب اعتبارها بمثابة تذكارٍ ثمين.

وأصبحت هذه الحيوانات تجوب البلاد مرّة أخرى بفضل برنامج التكاثر، وإعادة إدخالها للطبيعة.

صورة مدهشة لثعلبٍ صادفه المصور. Credit: Raphael Schenker Photography

وحازت هذه الصورة على المركز الثاني في فئة تحت الـ16 عامًا بمسابقة "Nature Through the Lens" في عام 2021.

وفي أولى مراحل اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي، بدأ السويسري في توثيق كائنات صغيرة مثل السناجب والطيور، ولكن سرعان ما أصبح يخيّم في الجبال والغابات على أمل توثيق مختلف الكائنات البرية.

ويهتم شينكر في توثيق الثعالب والوعول بشكلٍ خاص.