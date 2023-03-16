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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ملاذ أخضر يملأه الضوء ويُصنِّف نفسه كـ"وجهة بحد ذاتها"، استعاد مطار شانغي بسنغافورة مكانته في الصدارة على قائمة "سكايتراكس" السنوية لأفضل المطارات في العالم.

و"سكايتراكس" شركة متخصصة بتصنيف خطوط الطيران والمطارات، وتستند قائمتها إلى استطلاع المسافرين من جميع أنحاء العالم، الذي يطلب تقييم تجاربهم الكاملة بأي مطار، منذ لحظة تسجيل الوصول إلى المغادرة وما بينهما.

كان مطار شانغي سنغافورة في السابق على رأس قائمة "سكايتراكس" لمدة ثماني سنوات متتالية، لكنه تراجع بضعة مراكز بين عامي 2021 و2022، مع انخفاض أعداد المسافرين خلال الجائحة، واحتل مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، الصدارة بدلاً منه.

مطار حمد الدولي في الدوحة بقطر Credit: MSM/Adobe Stock

وقال بيتر ميللر من "سكايتراكس" لـCNN : "لطالما كان مطار شانغي سنغافورة المفضل لدى المسافرين، وتراجع بالطبع خلال جائحة كوفيد-19 عندما تراجعت عمليات السفر بشكل كبير".

أوضح ميللر أنّ مطار شانغي "يقدم شيئًا للجميع"، ويعتقد أن هذا يعد "المحرك الرئيسي" لشعبيته المستمرة.

يحتضن المطار الساحر شلالًا داخليًا مذهلاً يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، وحديقة فراشات، وسينما IMAX، إلى جانب أكثر من 280 منفذ بيع بالتجزئة ومطاعم، ما يجعله مثاليا لقضاء الوقت أثناء التوقف.

وأشار ميللر إلى أن "مطار شانغي سنغافورة يعد في الأساس مطار ترانزيت، وبحسب ملاحظات العملاء، فإن المطار يبلي أداءً رائعًا، إذ يوفر مجموعة واسعة من المرافق ووسائل الراحة لجميع فئات العملاء، سواء كانوا عائلات أو مسافرين من رجال الأعمال أو السيّاح، تتم تلبية احتياجات الجميع".

مطار طوكيو هانيدا الدولي حل ثالثا على قائمة "سكايتراكس" Credit: iamdoctoregg/Getty Images

ويوفر مطار حمد الدولي، الذي حلّ في المركز الثاني بقائمة "سكايتراكس" لهذا العام، وسائل الراحة المصممة للمسافرين العابرين، بما في ذلك الجولات في المدينة، لمن سيقضون أكثر من ثماني ساعات في انتظار رحلتهم المتصلة.

هذا العام، شملت المراكز الخمسة الأولى في قائمة "سكايتراكس" كل من مطار طوكيو الدولي، المعروف باسم هانيدا في المركز الثالث، ومطار إنتشون الدولي في المركز الرابع، ومطار باريس شارل ديغول الدولي في المركز الخامس.

وتقدّم "سكايتراكس" جوائز أخرى، بينها الجوائز الإقليمية، مع اختيار مطار شانغي كأفضل مطار في آسيا، فضلاً عن الفوز بأفضل تجربة طعام بمطار في العالم، وأفضل وسائل الراحة الترفيهية في العالم.

مطار إنتشون الدولي Credit: Somkiat Tapong/Adobe Stock

وتوج فندق كراون بلازا الفاخر الخاص بمطار شانغي بجائزة أفضل فندق مطار في العالم، للعام الثامن على التوالي.

وفي الوقت ذاته، فاز مطار حمد الدولي الذي احتل المركز الثاني أيضًا بجائزة أفضل مطار للتسوق في العالم، وأفضل مطار في الشرق الأوسط، وأنظف مطار في الشرق الأوسط، في حين توج مطار طوكيو هانيدا الذي احتل المركز الثالث بفئة أنظف مطار بشكل عام.

وحصل مطار البحرين الدولي على جائزة أفضل مطار لتسليم الأمتعة في العالم، وفاز مطار إنتشون بفئة أفضل الموظفين ومعالجة إجراءات الهجرة.

مطار دبي الدولي Credit: Elena/Adobe Stock

هذا العام ، قدم فريق "سكايتراكس" فئة جديدة تحتفل بفن المطار، التي كلفت لجنة منفصلة بدلاً من استطلاع العملاء، للتقييم. وفازت إدارة نظام مطار هيوستن، الذي يضم إحدى أكبر مجموعات الفن العام في ولاية تكساس، بهذه الجائزة نيابة عن مطار ويليام بي هوبي ومطار جورج بوش الدولي في ولاية تكساس الأمريكية.

وفيما يلي أفضل 20 مطارًا في العالم لعام 2023 بحسب تصنيف "سكايتراكس"