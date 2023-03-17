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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مجلة تايم الأمريكية، الخميس، قائمتها السنوية لأفضل الأماكن السياحية في العالم، لعام 2023.

وضمت القائمة 5 دول عربية مختلفة، بينها مدينة العقبة في الأردن.

العقبة، الأردن

غرّدت الملكة رانيا على حسابها على "تويتر" كالتالي: "اكتشف لِما العبقة، الأردن، أُدرِجت على قائمة "تايم" لأفضل الأماكن في العالم لعام 2023".

والعقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، تقع على الطرف الشمالي لشبه الجزيرة العربية، قبالة جبال وادي رم.

أوضحت المجلة أن مدينة البتراء، المصنفة بين عجائب العالم الجديدة، تبعد عنها 78 ميلًا فقط. وتتميّز مدينة العقبة بالكثبان الرملية والمناظر الطبيعية العديدة، لكن هاتين الخاصيتين ليستا الوحيدتين اللتين تجذبان الزوار إلى العقبة هذا العام، بل خليج العقبة أيضًا.

ويهدف متنزه العقبة البحري إلى الحفاظ على المحيط الحيوي البحري، الذي يشمل الشعاب المرجانية، و19 موقعًا للغوص، فضلاً عن تجربة المشي تحت الماء، وركوب القوارب ذات القاع الزجاجي لمن يرغب بالبقاء جافًا.

وتم افتتاح أول محطة للسفن السياحية في الأردن في شهر يناير/ كانون الثاني.

ويتوقع ميناء العقبة زيادة بنسبة %25 في عدد سفن الركاب لعام 2023، ضمنًا زيارة افتتاحية من خط الرحلات البحرية الفاخرة Windstar.

الجيزة وسقارة، مصر

Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

بعد سنوات من التأخير، افتتح أخيرًا، المتحف المصري الكبير الجديد في الجيزة.

وكان المتحف افتُتح مبدئيًا في ظل "فترة عمليات خاصة تجريبية"، لكن سيتم افتتاح جميع قاعات العرض الـ12 بالكامل في وقت لاحق من عام 2023.

وأوضحت المجلة أنّ المتحف المصري الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية.

وتحتضن اثنتان من قاعات العرض في المتحف المصري الكبير جميع كنوز الملك توت عنخ آمون، المكتشفة قبل 100 عام تقريبًا.

وبينت المجلة أن الحافلات السياحية تمر بمواقع التنقيب النشطة في سقارة، وهي مدافن ضخمة تضم مومياوات حيوانية وبشرية، عند زيارة هرم زوسر الذي يبلغ عمره 4,700 عام، والذي أعيد افتتاحه مؤخرًا بعد عمليات ترميم واسعة النطاق.

الشارقة، الإمارات

Credit: Francois Nel/Getty Images

تتميّز الشارقة في كونها تحافظ على تراثها الإماراتي، من خلال هندستها المعمارية وثقافتها الفريدة.

وتعتبر المدينة مسؤولة عن المساعي الفنية الخلّابة.

على سبيل المثال، تدعم مؤسسة الشارقة للفنون جميع المبادرات الإبداعية من خلال سلسلة من المعارض، كغرفة المطر، التي تمشي فيها من دون أن تتبلل.

ويعمل مجلس إرثي للحرف المعاصرة مع الفنانات والحرفيات في أنحاء المنطقة لتقديم منتجات معاصرة مستوحاة من الحرف اليدوية.

البحر الأحمر، السعودية

Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

أوضحت المجلة أنّ السعودية تهدف إلى جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول العام 2030، من خلال مجموعة من المشاريع الضخمة المطوّرة حديثًا، والمواقع التراثية القديمة.

وسيشهد عام 2023 وصول المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، وهي وجهة ستسمح باستقبال مليون زائر فقط في السنة.

وسيستمتع الزوار بأنشطة مائية متعددة، مثل التجديف بالكاياك بين أشجار المانغروف، والإبحار بين 90 جزيرة في البحر الأحمر، حيث سيتم تطوير 22 منها فقط، والغوص في مياه البحر غير المستكشفة إلى حد كبير.

ليس ذلك فحسب، إنما أيضًا تشمل الأنشطة تتبّع الطيور المهاجرة، وركوب الدراجات الجبلية عبر حقول الحمم البركانية.

الرباط، المغرب

Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images

يبث التجديد الفني والثقافي حياة جديدة في العاصمة الرباط.

ففي عام 2023، سيقف برج محمد السادس، الحاصل على شهادة LEED-Gold وHQE، كأطول برج في أفريقيا، حيث يضم أماكن إقامة فاخرة، وترّاسًا بانوراميًا على ارتفاع 800 قدم تقريبًا.

ويتميز مسرح الرباط الكبير الذي يضم 1,821 مقعدًا، والذي انتهت الأعمال فيه حديثًا، بكونه موقعًا ثقافيًا متعدّد الوظائف.

ويذكر أنه أكبر مسرح في العالم العربي وفي أفريقيا.

وفي عام 2023، ستستضيف المدينة مهرجان Visa for Music السنوي الذي يسلط الضوء على الفنانين الناشئين من أفريقيا والشرق الأوسط.

ولرواد السينما، سيعرض مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، 18 فيلمًا.