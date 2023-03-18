اقتراح بشأن إطالة المسجلات الصوتية لقمرة القيادة في الطائرات.. والسبب؟

ربما هي أصغر مركبة طيران.. شاهد كيف يمكن أن تجعل هذه الدراجة النارية الطائرة الحلم حقيقة

هل من الآمن تشغيل تقنية "5G" على الهاتف خلال رحلة طيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعمل إدارة الطيران الفيدرالية على وضع شرط يقضي بإطالة المسجّلات الصوتية لقمرة القيادة، بعد وقوع سلسلة من الحوادث الوشيكة على مدارج الطائرات الأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان بعدما عقدت الوكالة "قمة السلامة" الطارئة، الأربعاء.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها "تبدأ بوضع قواعد تتطلّب من مسجلات الصوت في قمرة القيادة التقاط 25 ساعة من البيانات".

راهنًا، لا يلتقط مسجل الصوت في قمرة القيادة سوى آخر ساعتين من الصوت فقط.

وقد تستغرق عملية فرض القواعد هذه سنوات عدة، وأضافت الوكالة أنها تُرّحب بتدخل الكونغرس بهذا الشأن.

وأوضح المجلس الوطني لسلامة النقل أنّ التسجيلات الصوتية في قمرة القيادة غير متوفرة في جميع حوادث حوادث المدرج التي يحقّق فيها.

وأوصى بدوره بمعيار 25 ساعة بعد حادث عام 2017، حيث حاولت طائرة ركاب الهبوط على مدرج تشغله طائرات أخرى في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وفي تقرير عام 2018، قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الافتقار إلى تسجيلات قمرة القيادة قد أعاق تحقيقه.

وحدد المجلس أيضًا تسجيل أكثر من 12 حدثًا آخرًا منذ عام 2003، حيث لم يتمكن المحققون من الاستماع إلى مقطع الصوت الأساسي بسبب الذاكرة المحدودة للمسجّلات.

ومنذ بداية العام، كان هناك عدد مقلق من "الحوادث الوشيكة". وكادت أن تتسبّب الطائرات بوقوع كوارث محتملة.

وبعد القمة، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستنشئ "لجنة وضع قواعد الطيران لاستكشاف كيفية الاستفادة بشكل أكبر من البيانات التي تجمعها الطائرة وأنظمتها".