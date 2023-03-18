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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاقبت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة SpiceJet اثنين من طيّاريها، بعد تناولهما المعجنات والقهوة داخل قمرة القيادة.

وكان يمكن أن تأخذ فترة الاستراحة منعطفًا سيئًا جدًا، في حال انسكاب أحد المشروبين الساخنين.

وتُظهر الصورة كأسًا مكشوفًا يحمل شعار شركة الطيران، وُضع بالقرب من أدوات التحكم داخل قمرة القيادة.

وكان يحمل الطيّاران ما يُعرف بـ"غوجياس"، أي معجنات مقلية يتم تناولها عادة خلال مهرجان هولي الهندوسي، الذي أقيم في 8 مارس/ آذار من هذا العام.

وصرّح متحدث باسم SpiceJet لـCNN، الجمعة، أن الطيّارين استُبعدا من القائمة بانتظار التحقيق.

وقال المتحدث: "تمتلك شركة الطيران سياسة صارمة في ما يتعلق بتناول الطعام داخل قمرة القيادة، التي يلتزم فيها جميع طاقم الرحلة".

وتابع: "سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة عند الانتهاء من التحقيق".

وقال شاكتي لومبا، الطيار المتقاعد والرئيس السابق للعمليات لشركة الخطوط الهندية IndiGo، لـCNN: "كان سلوكًا لا يمكن تفسيره تمامًا.. جميع الطيّارين على دراية بمخاطر انسكاب السوائل في قمرة القيادة".

وأضاف أنّ معظم قواعد الشركة ولوائح الطيران تحظر وضع أي أطعمة وسوائل على وحدة التحكم المركزية.

ويوجد أسفل وحدة التحكم هذه مجموعة واسعة من الأسلاك الكهربائية التي تعتبر حيوية للتحكم بالطائرة. وقد يؤدي انسكاب المشروبات الساخنة عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المعدات التقنية أو إيقاف تشغيل النظام.

وتواصلت CNN مع المديرية العامة للطيران المدني في الهند (DGCA) للتعليق على الحادث.

وواجهت شركة الطيران ذات الميزانية المحدودة عددًا كبيرًا من الحوادث في العام الماضي.

ففي شهر مايو/ أيّار الماضي، تعطّل الطيار الآلي لـSpiceJet، وتسبب في اضطرابات شديدة أدت إلى إصابات متعددة على متن الطائرة.

وبذلك، خُفضّت الرحلات التشغيلية للناقل إلى النصف لمدة ثمانية أسابيع بعد التورط في 8 أعطال فنية في الحد الأدنى، وفق ما أفادت News 18 التابعة لـCNN، في يوليو/ تموز من العام 2022.