بين الحلو والمالح.. إليكم أنواع الفطائر الشهية حول العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فطيرة، بيتا، تورتا، أو تارت. اختلاف التسمية لا يلغي التوافق عليها في جميع أنحاء العالم، فمن منا لا يحب قطعة من هذا النوع الشهي من المخبوزات.

في ما يلي لمحة عن العديد من أصناف الفطائر حول العالم.

قد تكون فطائر التفاح والكرز الأمريكية الكلاسيكية، الأطباق الأولى التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة "فطيرة"، لكنها مجرد صنف من أصناف الفطائر الحلوة والمالحة المتاحة لمحبي المعجنات من فلوريدا إلى الفلبين.

بموجب التعريف الواسع للفطيرة، فهي قشرة معجنات محشوة ومخبوزة، وقدم عبر التاريخ مجموعة واسعة من الفطائر.

تُظهِر الكتابة الهيروغليفية المصرية معجنات مليئة بالعسل والمكسرات والفاكهة، فيما تناول الإغريق والرومان القدماء فطائر حرة الشكل مليئة بالحلويات واللحوم. ومن هناك، توسع عالم الفطائر.

احرص على تذوق هذه الفطائر عندما تسافر، أو اخبزها بنفسك في المنزل.

فطائر اللحم

فطيرة اللحم الأسترالية Credit: Adobe Stock

في روما القديمة، استخدمت فطائر اللحم المبكرة العجين فقط كوعاء للحفاظ على طراوة اللحم، وليس للأكل مع الحشو.

استغرق الأمر بضعة قرون (وتحسينات في الوصفة) لأكل القشرة المحشوة باللحم.

ويبدو أن البريطانيين ومستعمراتهم قد أتقنوا فن فطيرة اللحم. فطيرة اللحم والمزر المفضلة في الحانات وتعود جذورها للقرون الوسطى، حين استخدمت اللحوم المحلية ولحوم الطرائد والخضار في حشوة قشرة المعجنات.

فطيرة اللحم والمزر Credit: Adobe Stock

أما Tourtière، فهي فطيرة لحم فرنسية كندية شهية محشوة تقليديًا بلحم الخنزير المفروم، وتقدم خلال موسم عيد الميلاد. وتعد نسخة سمك السلمون منها شائعة على طول الساحل.

في أستراليا ونيوزيلندا، تنقسم فطائر اللحم بين الفطيرة التقليدية والفطيرة المحمولة باليد، أي فطائر دائرية ذات قشرة مزدوجة.

لحم البقر والمرق يعد الحشوة الأكثر شيوعًا لهذه الفطائر، التي غالبًا ما تعلوها صلصة "الكاتشب" أو صلصة الطماطم.

فطائر اللحم البقري الجامايكي وفطائر اللحم النيجيرية متشابهة، لكن الفطيرة الجامايكية تنفرد بقشرتها الذهبية المليئة بالكركم والحشوة المتبّلة.

الفطائر المالحة الأخرى

تعتبر اليونان أحد أماكن نشأ’ الفطائر، ويمتلك المطبخ اليوناني نصيبه من الفطائر الحلوة والمالحة للاختيار بينها.

Spanakopita تعد واحدة من أشهرها، وتتميز بحشوة السبانخ والفيتا داخل عجينة فيلو، لكن هناك أيضًا hortopita، المحضّرة من الخضر البرية؛ tiropita، وهي فطيرة الجبن اللذيذة؛ وmaridopita، وهي فطيرة السمك.

تشكل طبقات من رقائق الفيلو أيضًا قشرة البوريك الألبانية أو الفطائر المالحة التي يمكن حشوها من اللحم المفروم إلى السبانخ والجبن.

غالبًا ما تُعرف نسخة الطماطم والبصل من هذه الفطيرة باسم البيتزا الألبانية، حيث يتم وضع طبقات من البصل المكرمل والطماطم المطهية.

فطائر حلوة ومالحة

البسطيلة المغربية Credit: Adobe Stock

في حين عُرفت فطائر اللحم كقاعدة في معظم مراحل التاريخ المبكر للفطيرة، فإنّ التوابل المستخدمة في العديد من هذه المعجنات سدّت الفجوة بين المالح والحلو.

على سبيل المثال، البسطيلة، وهي فطيرة مغربية، تجمع بين الدواجن واللوز والبيض.

ورغم أن الحمام أو الزُّغْلُول تعتبر من الدواجن التقليدية المفضلة، إلا أن الإصدارات الحديثة الأسهل تستعيض بالدجاج في هذه الفطيرة.

إذا كنت معتادًا على الملمس الشبيه بالسوفلي لخبز ملعقة الذرة أو بودنغ الذرة، فإن فطيرة الكاسترد الأمريكية الحلوة تعد خطوة أخرى باتجاه المذاق الحلو.

وتعد إضافة حبات الذرة الطازجة إلى الكاسترد الحلو أسلوبًا شائعًا لدى الخبازين والبستانيين الذين يستفيدون من منتجات الصيف المتأخرة.

فطائر الفاكهة

فطيرة نبات الرواند Credit: Ricka Kinamoto/Adobe Stock

تعتبر فطائر الفاكهة من أفضل الطرق للاستمتاع بالمنتجات الموسمية.

تعود جذور بعض فطائر الفاكهة المعروفة جيدًا في أمريكا الشمالية اليوم، إلى المستعمرين الذين أحضروا البذور من أوروبا، أو أضافوا المكونات الأصلية لأمريكا الشمالية إلى تقاليد الخبز الخاصة بهم.

وأصبح نبات الراوند حشوة فطيرة شهيرة في نيو إنغلاند بحلول عشرينيات القرن التاسع عشر، وانتشر جنوبًا وغربًا مع السكان.

وتستخدم فطيرة العنب كونكورد عنبًا غنيًا داكن اللون من أمريكا الشمالية.

الفطائر الحلوة الأخرى

فطيرة الشاطئ الأطلسي المعروفة بولاية كارولينا الشمالية، وهي فطيرة كاسترد الليمون Credit: Julia Gartland/The New York Times/Redux

إذا لم تكن حشوات الفاكهة المطبوخة هي المفضلة لديك، فدع الفطائر ذات الحشوات الكريمية تروي تعطّشك للحلوى.

يجب أن يبحث عشّاق فطيرة كريمة جوز الهند عن فطيرة بوكو الفلبينية، وهي إحدى تخصّصات مقاطعة لاغونا. تمتلئ هذه الفطيرة ذات القشرة المزدوجة بشرائح من بوكو، أو جوز الهند الصغير، ثم تغمّس بكاسترد جوز الهند الكريمي.