سلمى حايك تنشر صورا لها في وادي رم: "استنشاق سحر الأردن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الممثلة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورا لزيارتها لوادي رم في الأردن، رفقة زوجها فرانسوا هنري بينولت، وعلقت على الصور بقولها: "استنشاق سحر الأردن"، ونشرت هاشتاغات عن الأردن وزيارة وادي رم.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الوادي السياحي يقع في منطقة (حسمى) في جنوب الأردن، على بعد 70 كيلومترا شمالي مدينة العقبة.

وتذكر الوكالة أن وادي رم يعرف بـ"وادي القمر"، واتخذه الأمير فيصل بن الحسين ولورنس العرب مركز قيادة خلال الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك العثمانيين، وشهد هذا الموقع الأعمال البطولية التي قام بها هذان القائدان.

وشكلت عناصر الطبيعة الرياح والطقس منه ناطحات سحاب طبيعية شاهقة ومهيبة وصفت بـ(ذات الأصداء اللامتناهية)، وتشكل رؤوس الصخور الضخمة والمتراصة والمنسقة والمرتفعة عن أرض الصحراء بـ1750 مترا تحديا طبيعيا لمتسلقي الجبال المحترفين، بحسب الوكالة.

ويتيح وادي رم للمتنزهين الاستمتاع بسكون الكون وهدوئه، وبمساحات مترامية الأطراف، واكتشاف رسوم صخرية تعود إلى 4000 عام وكنوز مدهشة مخبأة بين ثنايا هذا المكان.

ويوجد في الوادي "الجسر الحجري" في بردة وهو أعلى جسر في وادي رم، ويتم عبوره عن الطريق الذي يطلق عليه "أعمدة الحكمة السبعة".

يذكر أن أيقونة تقديم البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري شاركت مؤخرا لمحة عن تجاربها السياحية، خلال زيارتها إلى الأردن في منشور عبر "إنستغرام".

وكتبت وينفري: "زرت الأردن هذا الأسبوع"، مضيفة: "كان هناك الكثير لرؤيته وتجربته"، كما أنها زارت مدينة البتراء الأثرية، والتي تُعرف أيضا باسم "المدينة الوردية"، كما أوصت وينفري متابعيها بوضع هذه الوجهة ضمن قائمة الأماكن التي يجب زيارتها.

ويعود تأسيس البتراء إلى القرن السابع قبل الميلاد على أيدي قبائل الأنباط العرب الذين هجروها منذ ألف عام، وهي من أكثر المواقع الأثرية شهرة في الأردن والعالم.

يذكر أن مدينة العقبة الساحلية في الأردن قد أدرجت ضمن قائمة مجلة "تايم" الأمريكيّة السنوية لأفضل الأماكن السياحية في العالم، لعام 2023، وأوضحت المجلة أن مدينة البتراء، المصنفة بين عجائب العالم الجديدة، تبعد عنها 78 ميلًا فقط.

وضمت القائمة 4 دول عربية أخرى، وهي الإمارات، والسعودية، ومصر، والمغرب.