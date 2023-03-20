بين الإبل ومعالم البتراء الشهيرة.. ماذا فعلت أوبرا وينفري بالأردن؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من ركوب الخيل إلى استكشاف التكوينات الصخرية، شاركت أيقونة تقديم البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري مؤخرًا لمحة عن تجاربها السياحية، خلال زيارتها إلى الأردن في منشورٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكتبت وينفري عبر "انستغرام" الإثنين: "زرت الأردن هذا الأسبوع"، مضيفة: "كان هناك الكثير لرؤيته وتجربته".

شاركت أوبرا وينفري لمحة من تجربتها في الأردن عبر "إنستغرام". Credit: @oprah/Instagram

كما أنّها زارت مدينة البتراء الأثريّة، والتي تُعرف أيضًا باسم "المدينة الورديّة".

ويعود تأسيس البتراء إلى القرن السّابع قبل الميلاد على أيدي قبائل الأنباط العرب الذين هجروها منذ ألف عام، وهي من أكثر المواقع الأثريّة شهرة في الأردن والعالم.

صورة لوينفري مع جَمَل. Credit: @oprah/Instagram

وأرفقت منشورها عبر "إنستغرام" بمجموعة من الصّور الزّاهية التي تُظهر جانبًا من رحلتها، والتي تضمّنت ركوب الإبل، واستكشاف التكوينات الصخرية الملتوية، وذلك أثناء ارتداء ما يبدو كـ"فروة" تقليديّة (معطف يلبسه الرجال خلال موسم الشتاء).

كما أوصت وينفري متابعيها بوضع هذه الوجهة ضمن قائمة الأماكن التي يجب زيارتها.

ويجدر بالذّكر أن مدينة العقبة الساحليّة في الأردن قد أُدرجت ضمن قائمة مجلة "تايم" الأمريكيّة السنويّة لأفضل الأماكن السياحيّة في العالم، لعام 2023.

وضمّت القائمة 4 دول عربيّة أخرى، وهي الإمارات العربيّة المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، ومصر، والمغرب.

وأوضحت المجلّة أن مدينة البتراء، المصنّفة بين عجائب العالم الجديدة، تبعد عنها 78 ميلًا فقط.