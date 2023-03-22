تغريم سائح أمريكي دخل ساحة تاريخية شهيرة في فلورنسا.. بسيارة "فيراري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أن تجلس خلف مقود سيارة "فيراري" رياضيّة حمراء اللون، لا يمنحك حريّة القيادة في أي مكان، حتى في إيطاليا.

هذا ما اكتشفه سائح أمريكي توجّه بسيارة من طراز "فيراري سبايدر" إلى ساحة "بياتسا ديلّا سينيوريّا" الشّهيرة المخصّصة للمشاة، في وسط مدينة فلورنسا التاريخي.

وأُلقي القبض على السّائح الإثنين، بعدما ركن سيارته، وذلك عقب مشاهدة السّيارة تسير على طول شارع "فيا دي غوندي" المجاور على نحو "غير منطقي"، بحسب وصف مسؤولين.

وعادةً ما تعجّ السّاحة التي عبرها الأمريكي بسيارته بالسّياح، ويكون العديد منهم في الطّريق لزيارة "معرض أوفّيزي" المجاور، الذي يحتضن بعضًا من أكثر الأعمال الفنيّة شهرةً في إيطاليا.

وحُرّرت غرامة بحق السائح بلغ قدرها 470 يورو (506 دولارات) على الفور، بعدما كشف عمليات التفتيش الخاصة عن عدم امتلاكه الأوراق المناسبة للقيادة على الطّرق في إيطاليا، فكيف بالتوجه بسيارة إلى السّاحة.

ونصّ بيان صادر عن بلديّة فلورنسا التّالي: "كشفت عمليات التفتيش عن امتلاك السّائق البالغ من العمر 43 عامًا، رخصة قيادة أمريكيّة لا تتوافق والاتفاقيّات الدّوليّة، ولم تكن بحوزته رخصة قيادة دوليّة أو ترجمة رسميّة".

وأضاف البيان: "تم تقديم بلاغ للرّكن في منطقة المشاة، والقيادة عكس اتّجاه السّير، وامتلاك رخصة أجنبيّة غير مطابقة، وبلغت الغرامة الإجماليّة، التي دفعها (السّائح) للوكلاء مباشرةً، 470 يورو".

وهذه ليست المرّة الأولى التي يعتدي فيها السيّاح على معالم إيطاليا التاريخيّة الشّهيرة في الأشهر الأخيرة.

فقد تلقّى سائح من كاليفورنيا غرامة قدرها 500 يورو (حوالي 540 دولارًا) في يناير/كانون الثاني عندما قاد سيارة مستأجرة من طراز "فيات باندا" على جسر المشاة "بونتي فيكيو" القديم والشهير في فلورنسا.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أُلقي القبض على رجل سعودي حاول مغادرة إيطاليا بعد قيادته سيارة رياضيّة مستأجرة من علامة "مازيراتي" على "السّلالم الإسبانيَة" في روما.

وحاول الرّجل الهرب من مكان الحادث بعدما علقت السيارة في منتصف الطّريق، ووُجِّهت إليه تهمة إلحاق أضرار جسيمة بالتّراث الثّقافي والآثار في البلاد.