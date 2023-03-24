مدينة سيؤول تكشف عن خطط لإنشاء مسبح "عائم" ورصيف بحري فني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أسبوعين فقط من الإعلان عن خطط بناء أكبر عجلة "فيريس" من دون صوت في العالم، تعتزم حكومة مدينة سيؤول بناء مناطق سباحة حضرية "عائمة" على طول نهر هان، في عاصمة كوريا الجنوبية.

وأعلن عمدة سيؤول، أوه سي هون، عن خطط لإنشاء رصيف بحري فني ومسبح عام لمنتزه "نهر إيتشون هان"، في جنوب غرب سيول، بالقرب من المتحف الوطني الكوري.

وبحسب بيان حكومي، تبلغ مساحة المنشأة 5 آلاف متر مربع.

وإلى جانب المسبح، سيكون هناك "رصيف بحري فني"، مع وجود مساحة لإقامة عروض، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومرصد لغروب الشمس، ومساحة لرسو القوارب.

وأعرب العمدة عن أمله بأن تمثّل المنطقة وجهة للرياضات المائية، مثل التجديف والتزلّج على الماء، إلى جانب تنظيم المعارض الفنية والحفلات الموسيقية الحية.

ومن المقرّر افتتاح المشروع عام 2026. وتُقدّر كلفته بحوالي 30 مليون دولار، علمًا أنه لا يوجد مهندس معماري خاص بالمشروع راهنًا.

وكشف العمدة عن هذا المخطّط خلال زيارته لميناء كوبنهاغن العام، الذي استشهد به كمصدر إلهام لمشروع الواجهة البحرية المرتقب في سيؤول.

صورة تعكس مفهوم المسبح العائم على طول نهر هان، في مدينة سيؤول. Credit: Seoul City Government

وتعتبر عاصمة الدنمارك واحدة من أفضل مدن العالم للسباحة.

وتم افتتاح "هافنيباديت آيلاندز بريجي"، أول مسبح عام عائم في الدنمارك، عام 2003، حيث يستقطب حاليًا مئات آلاف السبّاحين سنويًا.

ولم يلفت انتباه العمدة حمامات السباحة العائمة في كوبنهاغن فحسب.

إذ زار بدوره Urban Rigger، وهي "منطقة صغيرة" من تصميم مجموعة Bjarke Ingels للمباني العائمة في ميناء كوبنهاغن، التي تُستخدم كسكن للطلاب.

ومع ذلك، لم يكشف عمّا إذا كانت ترتقب سيؤول بعض المساكن العائمة الخاصة بها.