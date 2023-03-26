سينقلك إلى زمن عظماء الفن..هكذا يبدو مصعد فندق "سيسل" التاريخي بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتشر مؤخرًا عبر موقع تبادل الصور "انستغرام" مقطع فيديو لمصعد عتيق الطراز ببهو أحد فنادق مدينة الإسكندرية في مصر، مرفق بموسيقى تصويرية مميزة كانت مرتبطة بعدد من الأفلام المصرية بالعصر الذهبي.

ولكنه ليس عبارة عن فندق عادي، إذ أنه يُعد "أحد أقدم الفنادق وأكثرها فخامة خلال القرن العشرين"، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

ورغم أنّ فندق "سيسل" قد عفى عنه الزمن، إلا أن تاريخه الطويل المرتبط بأسماء شخصيات شهيرة عالميا أقامت فيه يمثل عنصر جذب فريد من نوعه.

ويوضح صاحب مقطع الفيديو، وهو مدون الرحلات والمصور المصري عمرو صلاح، لموقع CNN بالعربية، أنّه أراد أن ينقل مشاعر الحنين إلى الماضي التي انتابته خلال إقامته بفندق "سيسل".

الفندق صمم على الطراز الفرنسي Credit: Amr Salah

وبالنسبة لصلاح، تتمثل أهمية هذا الفندق التاريخي في ارتياده من قبل العديد من المشاهير، أمثال رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، والروائية آغاثا كريستي، والسيدة أم كلثوم.

ومن بين أشهر الأسماء التي ارتادت الفندق بالسينما المصرية: عمر الشريف، ومحمود المليجي، وفاتن حمامة.

ويشير صلاح إلى أنّه استشعر أصالة المكان أثناء تصويره لمقطع الفيديو.

إطلالة فندق "سيسل" على كورنيش الإسكندرية Credit: Amr Salah

ويتذكر صلاح لحظة تجربته المصعد القديم بالفندق قائلًا: "استحضرت استخدام هذه الشخصيات للمصعد صعودًا ونزولًا، وكذلك الأحداث التاريخية التي جرت بين جدران الفندق وأروقته".

ويرى صلاح أنّ احتفاظ القائمين الحاليين على المصعد بالفندق يُعد أمرًا فريدًا من نوعه، كما أنّه رغم طرازه العتيق وعمره الذي يشارف على قرن من الزمن، لا يزال بحالته الأصلية تمامًا كما كان منذ افتتاح الفندق منذ 94 عاما.

ويضيف: "احتفاظ القائمين على الفندق بالمصعد، يُعد دليلا على تقديرهم لأصالة المكان وتاريخه العريق".

فندق "سيسل" في الإسكندرية Credit: Steigenberger Hotels AG

وخلال إقامته في الفندق، لفت انتباه المدون المصري اهتمام إدارة الفندق بتفاصيل صغيرة ولكّنها غاية في الأهمية، مثل احتفاظ العاملين بالزي التقليدي، إلى جانب عملية التجديد في بهو الفندق والتي تراعي التصميم الأساسي، "ما يدل على أن إجراء التطوير ممكن مع مراعاة عدم المساس بالقيمة التاريخية للمكان"، حسبما ذكره صلاح.

وأشار صلاح إلى أنّه منذ مشاركته مقطع الفيديو للمصعد، تلقى العديد من الرسائل والتعليقات من بينها لأشخاص زاروا الفندق عدة مرات، والذين "استشعروا مدى عمق وقيمة المكان من خلال مشاهدة الفيديو القصير بالموسيقى التصويرية المرتبطة بأفلام الزمن الجميل".

ما زالت غرف الفندق تحمل أسماء بعض المشاهير الذين أقاموا بها، مثل أم كلثوم Credit: Amr Salah

ويعود تاريخ فندق "سيسل" إلى عام 1929، وكان أول ملاكه ثري ألماني يُدعى ألبرت متزجر، والذي أطلق عليه اسم "سيسل" تيمنًا باسم ابنه.

وصُمم المبنى على الطراز الفلورنسي، من قبل المعماري الإيطالي جوسيبي أليساندرو لوريا، الذي وُلد بمدينة المنصورة في عام 1888.

ويتميز الفندق بإطلالة على كورنيش الإسكندرية، وكذلك على ميدان "سعد زغلول"، ومحطة الرمل وسط المدينة.

الغرفة التي أقامت بها الروائية آغاثا كريستي Credit: Amr Salah

وكان جهاز الاستخبارات البريطاني قد نسق خلال فترة الحرب العالمية الثانية عملية جاسوسية ضد النازيين الألمان من داخل إحدى أجنحة الفندق.

وفي عام 2014، خضع فندق "سيسل" لعملية تجديد، وأشرفت عليه منذ ذلك الحين علامة "شتايغينبيرغر" الألمانية للفنادق والمنتجعات.