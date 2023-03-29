“رقصة النار".. مصور يوثق مشاهد ديناميكية لهذا التقليد في السعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بظل الأجواء الحماسية، وعلى وقع الأهازيج والأشعار، يقوم مؤدٍ أشبه ببهلواني بحركات ديناميكيّة بين شرارات النيران.

وعند رؤية لمحة من الشرارات من بعيد، وصدى الخطوات الاستعراضيّة المتناسقة، فإن ذلك قد يوحي للبعض بأنهم على وشك مصادفة قتالٍ محتدم.

وثق المصور، عبدالرحمن الدغيلبي، رقصة التعشير الحربية في المملكة العربية السعودية. Credit: Abdulrahman Aldugilby

ولكن يشكّل المشهد جزءًا من موروث سعودي أصيل يُدعى التعشير، وهو رقصة حربية قديمة اشتهرت في الماضي، بحسب الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

"رقصة النار"

يُعد فن التعشير رقصة حربية قديمة تُعرض الآن خلال الأفراح والمناسبات. Credit: Abdulrahman Aldugilby

ومن المحتمل أن تُفاجئ عند مشاهدتك لهذه الرقصة لأول مرّة، إذ قال المصور السعودي، عبدالرحمن الدغيلبي، خلال مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنّ "من يراها لأول مرّة لا يعلم مدى قوة الصوت الخارج من البندقية (المقمع)، ما قد يسبب الخوف للبعض".

يتم ارتداء الملابس التقليدية خلال أداء هذه الرقصة. Credit: Abdulrahman Aldugilby

ووثّق الدغيلبي، وهو مرشد سياحي أيضًا، هذه الرقصة التقليدية على مرّ عقدٍ تقريبًا في منطقة الشفا والهدا بمحافظة الطائف.

وشجّعه على ذلك تحدّي بعض المصورين لبعضهم البعض في توثيق الشرارة التي تخرج من البندقية أثناء أداء الرقصة، و"تجميد اللحظة"، بحسب تعبيره.

ويجدر بالذكر أنّ البارود المستخدم في التعشير ذخيرة غير حية تصنع محلياً. Credit: Abdulrahman Aldugilby

وأشار المصور إلى تسمية هذا الفن بـ"رقصة النار" أيضًا بسبب النار الذي يخرج من البندقيّة.

وتظهر شرارات النيران بشكلٍ ساطع في المشاهد الساحرة التي وثقها المصور، قائلًا إنّه وجب عليه تصويرها من مسافة بعيدة لخطورة النيران.

مشهد ساطع للشرارات خلال الرقصة. Credit: Abdulrahman Aldugilby

وكان المحاربون القدامى يمارسون التعشير كطريقة لبث الثقة والحماس قبل خوض المعركة، والتعبير عن الفرح بعد الانتصار.

وتنطوي هذه الرقصة على القيام بخطوات مرتبة ومتناسقة، والقفز برشاقة، كما يداعب خلالها العارض بندقيته المحشوة بالبارود ليتحول إلى لهبٍ تحت قدميه بعد ضغطه على الزناد، بحسب ما ذكرته وكالة "واس".

والبارود المستخدم في سلاح فن التعشير من الذخيرة غير الحية التي تصنع من أشجار العُشر، والأراك، والملح.

يتطلّب هذا الفن مهارة عالية. Credit: Abdulrahman Aldugilby

واليوم، يُعرض هذا الفن الشعبي في الأفراح والمناسبات لبث الفرح والبهجة في النفوس.

وقد تغري هذه الرقصة تجربة المشاهد لها، ولكن أشار الدغيلبي إلى أنّها تحتاج إلى لياقة عالية، إضافةُ للتمتّع بذراعين قويين.