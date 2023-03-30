عالمان متعايشان.. مصور يوثق مشاهد أوروبية من نوافذ المساجد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُشكّل القصور التاريخيّة، والقمم الثلجيّة، والتلال الخضراء، والكنائس، والأكواخ الخشبيّة جزءًا من الصورة الأوروبية النمطيّة.

ويدعو المصور، مروان بسيوني، وهو من أصول مصريّة وأمريكيّة، الأشخاص لرؤية جزءًا آخرًا من المجتمع الغربي.

وجسّد بسيوني ذلك عبر سلسلة فوتوغرافية تُدعى "New Western Views" (مشاهد غربيّة جديدة)، تشمل أكثر من 100 صورة مُلتقطة لنوافذ المساجد المطلّة على الخارج في أوروبا.

بدأ المصور، مروان بسيوني، العمل على مشروع "New Western Views" في عام 2018. تصوير: ©Marwan Bassiouni

وتبدو الصور وكأنّها تدمج بين عالمين مختلفين، مع تضارب التفاصيل الفسيفسائية المزخرفة في المساحات الداخليّة، وسجادات الصلاة الزاهية، والإطلالات بالخارج.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أشار بسيوني إلى أن المشروع يتطرّق إلى مواضيع متعدّدة، مثل "المجتمعات متعددة الثقافات، والمناظر الطبيعية، والعمارة، وصورة الدين الإسلامي، وتمثيله".

وثّق المصور مشاهد مختلفة من هولندا، والمملكة المتحدة، وسويسرا لهذا المشروع. تصوير: ©Marwan Bassiouni

وأصبح المشروع يتمحور شيئًا فشيئًا حول المناظر الطبيعية وتوثيق مساحتين متعايشين.

ونشأ المصور في بلدة صغيرة بالجزء الفرنسي من سويسرا خلال التسعينيات، وبظل أحداث سياسية متعلقة بالشرق الأوسط، ومنها الحرب في العراق، وأفغانستان، وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول بأمريكا.

تميّزت بعض المساجد ببساطتها. تصوير: ©Marwan Bassiouni

ودفعته تلك التجربة للقيام بمشاريع تعرض منظورًا مختلفًا، والحصول على الإلهام من تراثه الإسلامي.

مشاهد لافتة

تبدو الصور وكأنّها تدمج بين عالمين مختلفين. تصوير: ©Marwan Bassiouni

وقال بسيوني، الذي بدأ عمله على السلسلة في عام 2018: "أحاول توثيق الصفات والخصوصيات الروحية للمساجد الناشئة ذات الثقافة الهجينة، والمناظر الطبيعية الغربيّة".

وأثناء العمل على هذا المشروع، حاول المصور إنتاج صورًا فوتوغرافية يمكنها لفت الأنظار لفترة أطول من الصّور العاديّة.

التفاصيل المزخرفة داخل إحدى المساجد. تصوير: ©Marwan Bassiouni

وتشجّع الصور النّاظر على رؤية المساحة التي تشغلها المساجد، ومن ثمّ التّمعن في المناظر التي تُطل عليها، والتي تبدو كعملٍ مختلف بحد ذاته.

وتتنوّع كل صورة سواءً ركّزت على مساحات الصلاة فيها، أو ما يوجد خارجها.

وتميّزت بعض المساجد بتصاميم مزخرفة، بينما كان غيرها أكثر بساطة. تصوير: ©Marwan Bassiouni

وتميّزت بعض المساجد بتصاميم مزخرفة ومفصّلة تُذكّر المرء بنظيراتها من الشّرق الأوسط، بينما كان غيرها أكثر بساطة.

وتراوحت المشاهد خارج النوافذ بين الملاعب، ومسارات القطارات، والجبال الخضراء، والمباني الصناعية، وحافلات بريطانيا حمراء اللون، ومطاعم للوجبات الخفيفة، وكنائس.

وبدأ المشروع في هولندا، ولكن قام بسيوني بتوسيع آفاقه في عام 2021 بزيارة المملكة المتحدة وسويسرا، مع تخطيطه لزيارة وجهات أخرى في المستقبل.

وستُعرض صور مُختارة من السلسلة في معرض بمتحف "كونستهاوس زيورخ" من 24 مارس/آذار إلى 16 يوليو/تموز.