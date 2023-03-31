لقطة من حملة فيديو "إبقَ بعيدًا" في أمستردام تثني السائحين عن زيارتها لقضاء "ليلة ماجنة".

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طلبت أمستردام من الشبان البريطانيين "البقاء بعيدًا" إذا كانوا يخطّطون لزيارة المدينة بهدف التصرّف على سجيّتهم وبـ"شراسة".

وأعلنت السلطة المحلية للمدينة في بيان صحفي الثلاثاء، أنّ الحملة الجديدة على الإنترنت في العاصمة الهولندية للتعامل مع السياحة المزعجة، بدأت هذا الأسبوع، وتستهدف الزوّار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

وفي حال أجرى السيّاح البريطانيون بحثًا على الإنترنت عن مصطلحات مثل "حفلة العزوبية أمستردام" أو "فندق رخيص أمستردام" أو "جولة حانات أمستردام"، فسيظهر أمامهم إعلان فيديو يحذّرهم من عواقب الإفراط في الشرب، أو تعاطي المخدرات، أو التسبّب بمشاكل جراء سلوكيات معادية للمجتمع.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو توقيف شاب ثمل. وجاء في النص المرافق: "المجيء إلى أمستردام لقضاء ليلة ماجنة + الثمالة = غرامة قدرها 140 يورو + سجل جنائي = واحتمالات إيجابية أقل". ويضيف: "لذا، إن كنت تقصد أمستردام لقضاء ليلة ماجنة؟ إبقَ بعيدًا".

كما يُظهر مقطع فيديو آخر شخصًا فاقدًا للوعي يتم نقله بسرعة إلى المستشفى في سيارة إسعاف، مع نص مرافق: "المجيء إلى أمستردام لتعاطي المخدرات + فقدان السيطرة على نفسك = رحلة إلى المستشفى + ضرر صحي دائم = أسرة قلقة". ويتابع: "لذا، إن كنت تقصد أمستردام أجل المخدرات؟ إبقَ بعيدًا".

وأفاد سفيان مباركي، نائب رئيس البلدية في البيان: "سيظل الزوار موضع ترحيب، لكن ليس إذا أساءوا التصرّف وتسبّبوا بالإزعاج. في هذه الحالة سنقول لهم كمدينة: يُستحسن أن تبقوا بعيدًا".

وتابع: "تتخذ أمستردام الكثير من الإجراءات المناهضة للسياحة المفرطة والإزعاج، ونتّخذ إجراءات أكثر من المدن الكبرى الأخرى في أوروبا. لكن يتوجّب علينا أخذ المزيد منها في السنوات المقبلة إذا أردنا أن نمنح السياحة مكانة مستدامة في مدينتنا"، مضيفًا أنه للحفاظ على إمكانية العيش في المدينة، يتعيّن عليهم اختيار "الإجراءات التقييدية عوض الازدهار غير المسؤول".

من تستهدف الحملة تاليًا؟

قد تتوسّع حملة "إبقَ بعيدًا" في وقت لاحق من العام، كي تشمل الزوار من هولندا، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين لديهم القدرة على إحداث إزعاج، بحسب السلطة المحلية.

ستطلق أمستردام أيضًا حملة "كيفية التصرّف في أمستردام" (How to Amsterdam) هذا الشهر، التي تستهدف الزوار الموجودين حاليًا في المدينة. فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولافتات الشوارع، سيتم تحذير السيّاح من السكر، والتسبّب بالكثير من الضجيج، وشراء المخدرات من تجار الشوارع، وحظر التبول في الأماكن العامة.

ويجري مجلس المدينة أيضًا نقاشات مع مقدمي حفلات العزوبية بغية التوصل إلى كيفية الحد من السياحة المزعجة في وسط المدينة، كما ينتظر نتائج البحث حول إمكانية تطبيق ضريبة سياحية.

وكانت أمستردام أعلنت الشهر الماضي، فرض حظر على استخدام الماريجوانا في الشارع، ووضعت العديد من القيود على استخدام الكحول في حي الضوء الأحمر (Red Light District)، حيث تتمركز حوالي 10 إلى 15٪ من صناعة السياحة في المدينة.

وتتوقّع المدينة استقبال أكثر من 18 مليون زائر للمبيت ليلة واحدة هذا العام، وهو رقم "يُحتّم على مجلس المدينة التدخّل" بموجب مرسوم 2021، الذي أطلق عليه تسمية "توازن السياحة في أمستردام".