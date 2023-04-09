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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 1997، اشترى المصوّر الألماني الدنماركي، إيكهارد أحمد كراوزن، كتابًا يتمحور حول العمارة الإٍسلاميّة.

وتزيّن الكتاب بمجموعة من المشاهد التي التُقطت في تركيا، وإيران، والهند، وبلدان عربيّة، وأفريقيّة، ولكن لم تكن هناك أي أمثلة من أوروبا.

وأثناء الجلوس أمام إحدى مساجد لندن، قرّر كراوزن تغيير ذلك من خلال العمل على كتابٍ بنفسه.

"غالبًا ما يتم تجاهلها"

يسلّط المصوّر، إيكهارد أحمد كراوزن، الضوء على العمارة الإسلامية في أوروبا من خلال كتاب يحمل عنوان "Mosques: Islamic Architecture in Europe" Credit: Eckhard Ahmed Krausen

وأراد كراوزن من خلال كتابه، "Mosques: Islamic Architecture in Europe"، إبراز العمارة وتنوّع مساجد أوروبا لكونها جوانب "غالبًا ما يتم تجاهلها"، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، مضيفًا: أنّ "مهمة الكتاب هي بناء جسر بين المسلمين فيما بينهم، وبين المسلمين وغير المسلمين".

مسجد ليون الكبير في فرنسا. Credit: Eckhard Ahmed Krausen

ووفقًا لما ذكره المصوّر، "تواجدت المساجد في الأراضي الأوروبيّة منذ قرون بفضل الموريّين في إسبانيا، والعثمانيين في البلقان، والتتار في منطقة البلطيق، مع تشييد إضافات جديدة مع وصول المهاجرين واللاجئين من البلدان الإسلاميّة".

بدأ المصور العمل على هذا المشروع في عام 1997. Credit: Eckhard Ahmed Krausen

ومن خلال صوره، يعرض المصور الألماني الذي يقيم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن حاليًا المساجد القديمة والجديدة في مختلف البلدان الأوروبيّة، وكيفيّة انسجامها أو تناقضها مع العمارة المحليّة.

وعلى مرّ أعوام، تمكّن كراوزن من توثيق أكثر من 150 مسجدًا.

"ثقة جديدة"

تفاصيل مسجد في ماربيلا بإسبانيا. Credit: Eckhard Ahmed Krausen

ورأى كراوزن أنّ بناء المساجد في أوروبا الغربية يُجسّد تمتّع المجتمع المسلم في أوروبا بـ"ثقة جديدة بالنفس" بعد عقودٍ من العيش في الخفاء.

وأوضح كراوزن: "إذا كانت العديد من المساجد في الماضي تعكس أصل المهاجرين في الماضي، يعمل عدد من المهندسين المعماريين اليوم في تطوير تصاميم تعكس العمارة المحليّة".

صورة للمركز الإسلامي في بينزبرغ بجنوب ألمانيا. Credit: Eckhard Ahmed Krausen

ويُعد المركز الإسلامي في بلدة بينزبرغ الألمانيّة من المباني الإسلاميّة المفضّلة له في أوروبا.

وصُمم المبنى على يد المعماري البوسني، ألين جاسيرفيتش، وكان هدفه تصميم هيكلٍ مكمّل للمنطقة المحيطة به.

واحتضنت المنطقة مناجم خام الحديد، ما ألهم جاسيرفيتش لبناء المسجد بالفولاذ المثقوب.

مساحة الصلاة داخل مسجد كامبريدج المركزي في المملكة المتحدة. Credit: Eckhard Ahmed Krausen

وتعرض إحدى صور الكتاب مسجدًا في مدينة ماربيا الإسبانية، يتضمن مصلى يتمتّع بتفاصيل مستوحاة من العمارة الرّومانيّة، والقوطيّة، والأندلسيّة.

وزيّنت أعمال المصور الألماني العديد من المعارض في الأعوام الـ15 الماضية، مع عرضها في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2010.