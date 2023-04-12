ثنائي كندي في قطر يستكشفان الدوحة بـ8 ساعات.. ماذا فعلا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرّر ثنائي كندي بدلاً من قضاء فترة طويلة في مطار حمد الدّولي لانتظار رحلتهما الجويّة المتجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، استغلال الوقت والقيام بجولة في العاصمة القطريّة، الدّوحة، خلال 8 ساعات (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويسافر صانع المحتوى، ديف ماني، وزوجته تريسي، عبر الخطوط الجويّة القطريّة بشكل متكرّر، ويعني ذلك أنّه غالبًا ما ينتهي المطاف بهما في قطر باعتبارها محطّة عبور.

ولكن لم تسنح للثنائي فرصة مغادرة المطار قط، إلا عندما اضطرّا الانتظار لـ8 ساعات لرحلة جويّة في سبتمبر/أيلول من عام 2022.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال ماني: "بين فرصة رؤية جزء من قطر، أو البقاء داخل المطار طوال اليوم لانتظار رحلتنا، كان الخيار واضحًا".

وخلال تجربتهما، تمكّن الثّنائي من استكشاف بعض من أبرز معالم الدّوحة، ومنها قرية كتارا الثقافيّة، وهي أكبر مشروع ثقافي متعدّد الأبعاد في قطر، وسوق "واقف"، وهو من أقدم المعالم في الدّوحة.

كما تسنّى لهما استكشاف "كورنيش الدوحة" المطل على أفق المدينة، ورؤية بعض مراكب "الداو" الشراعيّة التّقليديّة.

وأكّد ماني أن "الحصول على فرصة لرؤية جزء صغير من البلاد، يمثل تجربة أفضل بكثير (من الانتظار)".

وأطلق ماني قناته الخاصة عبر موقع "يوتيوب" في بداية عام 2020.

ومعًا، يركّز الثنائي على مشاركة رحلاتهما وتجاربهما عبر الإنترنت، مع تركيزهما على وجهات القارّة الأفريقيّة.