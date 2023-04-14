دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في غابات أليشان الكثيفة، إحدى أعلى سلاسل الجبال في تايوان، لطالما كانت سكة حديد "أليشان فوريست"، التي يبلغ عمرها 111 عامًا، نقطة جذب شهيرة لمحبي القطارات.

ويعمل مشغلو القطار حاليًا على تجديد أسطولهم التاريخي، من خلال إضافة ست عربات جديدة وأنيقة.

وتُعرف العربات الجديدة باسم Formosensis، وهي نتاج عامين وتسعة أشهر من التخطيط والبناء.

وبدأ اختبار القيادة في شهر مارس/ آذار، مع أمل الشركة بالانتهاء من الأعمال بحلول شهر يونيو/ حزيران.

ستفتتح سكة حديد "أليشان فوريست" التاريخية 6 عربات جديدة في تايوان. Credit: Courtesy Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office

وتتميز كسوة العربات الجديدة بنوعين من أشجار السرو الأصلية التي تنمو في الجزيرة، وهي السرو الأحمر التايواني (Chamaecyparis formosensis) وشجر السرو التايواني (Chamaecyparis Taiwanensis).

وأفاد مسؤولو سكة حديد "أليشان فوريست" في بيان، أنّ "شجر السرو الأحمر التايواني وشجر السرو التايواني يعتبران بين المواد الخشبية الجيدة والموّحدة.. إنها متينة ومقاومة للتآكل والحشرات.. وتتمتع زيوتها برائحة فريدة من نوعها".

وسيتم تزويد كل عربة جديدة بـ18 مقعدًا جلديًا، ضمنًا مقصورتان بأربعة مقاعد ومقصورتان بمقعدين. وستتميز أيضًا بنوافذ أكبر وأضواء أكثر دفئًا بهدف تعزيز تجربة المشاهدة.

لكن، سيتعين على المسافرين الانتظار حتى يتم تأكيد موعد إطلاقها.

أعلى سكة حديدية جبلية ضيقة في آسيا

انتهت أعمال خط السكة الحديدية عام 1912، تحت الاحتلال الياباني.

وكانت تُستخدم سابقًا لنقل أشجار السرو التايوانية المهددة بالانقراض حاليًا من أليشان. وبعد حظر قطع الأشجار، أصبح قطار الركاب الوحيد الذي يعبر الجبال.

ويُعتقد أنه أعلى سكة حديدية جبلية ضيقة في آسيا، حيث يرتفع من 30 إلى 2,216 مترًا فوق مستوى سطح البحر، أي أعلى بحوالي 16 مترًا من خط سكة حديد "دارغيلنغ الهيمالايا" الشهير، الذي يرتفع من 100 إلى 2,200 متر.

وستكون عربات Formosensis أحدث إضافة إلى أسطول "أليشان فوريست" التاريخي للسكك الحديدية، الذي يتضمن قاطرات بخارية تم ترميمها.

وتقدم الرحلة لمحة عن الجمال الطبيعي المتنوع في تايوان.

بالاضافة إلى تطوير قطارات أكثر حداثة، قامت سكة حديد غابة أليشان أيضًا بترميم بعض قطاراتها القديمة، فضلاً عن مناطق الجذب التاريخية على طول الخط.

في عام 2021، أكمل مكتب سكة حديد أليشان للغابات والتراث الثقافي ترميم قاطرة شاي 21 البخارية التي يعود تاريخها إلى 100 عام. إنه أول قطار بخاري يزن 28 طنًا لشركة أليشان، تم استيراده من الولايات المتحدة عام 1912، ويعمل بمحركه الأصلي الذي يتم تشغيله بحرق الفحم. في هذه الأثناء، تظهر قاطرة شاي 31 من حين لآخر خلال موسم تفتح الأزهار، من مارس/ آذار إلى مايو/ أيار.

سيتم تزويد العربات الجديدة بمقاعد جلدية ونوافذ أكبر وأضواء أكثر دفئًا. Credit: Courtesy Alishan Forest Railway and Cultural Heritage Office

الوصول إلى أليشان

إن سكة حديد أليشان فوريست ليست خطاً متواصلاً، فقد تضرر جزء من مسار القطار، بين محطة "شيزيلو" ومحطة "أليشان"، بعدما اجتاح إعصار المنطقة.

ويمكن للمسافرين ركوب الخط الرئيسي من محطة "تشيايي" إلى محطة "فنتشيهو"، ومتابعة الرحلة بالحافلة من محطة "فنتشيهو" إلى محطة "أليشان".

ويغادر قطار واحد فقط يوميًا من "تشيايي" الساعة 9 صباحًا خلال أيام الأسبوع. وتمت إضافة قطارين آخرين في عطلات نهاية الأسبوع.