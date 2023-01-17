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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوسّع "قطار الشرق السريع" الأيقوني (Orient Express) إلى عالم الرّحلات البحريّة بعد حوالي 140 عامًا من ظهوره لأول مرّة كواحد من أفخم القطارات في العالم.

وكشفت مجموعة الضّيافة الفرنسيّة "Accor" عن "Orient Express Silensea"، وهي أول سفينة إبحار تابعة لـ"Orient Express".

ويبلغ طول السفينة، المستوحاة من العصر الذهبي للريفييرا الفرنسيّة، 220 مترًا، ومن المُقرّر أن تُبحر في ربيع عام 2026.

صورة تخيليّة لسفينة "Orient Express Silenseas". , plain_text Credit: Martin Darzacq

وعند إطلاقها، ستحصل السفينة على لقب أكبر يخت إبحار في العالم وفقًا لما ذكرته "Accor".

وستتسع السفينة لـ120 ضيفًا، مع احتضانها لـ54 جناحًا، بما في ذلك جناح رئاسي تبلغ مساحته 1،415 مترًا مربعًا، ومسبحين، ومطعمين، وحانة.

وستُشغّل السفينة عبر نظام دفع هجين يجمع بين طاقة الرّياح، ومحرّك يعمل بالغاز الطّبيعي المُسال.

وستحتوي السّفينة أيضًا على مسرح يُقدّم عروضًا خاصّة للضيوف، بالإضافة إلى استوديو تسجيل خاص.

فصل جديد

وسيتولّى المهندس المعماري الفرنسي، ماكسيم دانجياك، التّصميم الدّاخلي للسّفينة، بينما تتولّى شركة "Stirling Design International" للتّصميم الهندسة المعماريّة الخارجيّة.

وفي بيان، أفاد الرّئيس التنفيذي لشركة "Accor"، سباستيان بازين: "مع Orient Express Silenseas، نحن نبدأ فصلاً جديدًا في تاريخنا، ونأخذ تجربة السّفر الفاخر وتميّزه، وننقله إلى أجمل بحار العالم".

وأضاف بازين: "سيوفّر يخت الإبحار الاستثنائي هذا، والذي تمتد جذوره إلى تاريخ قطار الشّرق السّريع، خدمة لا مثيل لها، ومساحات مُصمّمة برقي تذكّرنا بالعصر الذهبي للرّحلات الأسطوريّة".

ورُغم عدم توفّر رحلات بحرية متاحة للحجز في الوقت الحالي، إلا أنّه المحتمل أن تعرض السفينة رحلات إلى البحر الأبيض المتوسط ​​خلال فصل الصّيف، والبحر الكاريبي في فصل الشّتاء، مع "وجود محطّات توقّف لاكتشاف الكنوز الثقافيّة".