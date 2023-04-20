افتتاح فندق فاخر في الجزء العلوي من أعلى مبنى في فيتنام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- باتت معايير الفندق الفاخر في فيتنام أعلى.. بالمعنى الحرفي للكلمة. وافتتح فندق "Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection" الجديد، داخل أطول مبنى في البلاد، "Landmark 81"، في مدينة هو تشي منه.

ويبلغ ارتفاع ناطحة السحاب هذه 461 مترًا (1512 قدمًا)، وتطل على نهر سايغون من جهة الامتداد الشرقي لأكبر مدن فيتنام.

وبات معلومًا أنّ المناظر من ناطحات السحاب تمثّل نقطة جذب كبيرة.

ويحتل الفندق، الذي يُعتبر أول ظهور لعلامة "ماريوت أوتوغراف كولكشن" التجارية في فيتنام، 34 طبقة من ناطحة السحاب هذه، التي تتكونّ من 81 طبقة.

ويضم الفندق 223 غرفة وجناحًا موزعة في جميع أنحاء مكان الإقامة. أما الأفخم بينها، فيتمثل بجناح البنتهاوس في الطبقة الـ68، التي يعتبرها الفندق أكبر وأعلى جناح رئاسي في أنحاء فيتنام.

Credit: Courtesy Suteera Chalermkarnchana

ويحتوي الجناح الذي تبلغ مساحته 488 مترًا مربعًا على حمامين رخاميين، ومساحة للنوم تتّسع لخمسة أشخاص، بالإضافة إلى طاهٍ خاص، وآخر يحضّر مشروبات الكوكتيل عند الطلب. وتتضمن كل غرفة، وهذا ليس حصرًا على الأجنحة، نوافذ زجاجية من الأرض حتى السقف، ما يوفر أقصى قدر من الاستمتاع بالمناطق المحيطة.

ومن جهة أخرى، ارتقى مطعم "أورينتال بيرل" بالفندق بحساء النودلز "phở"، الذي يُعتبر أشهر طبق في البلاد، من خلال إضافة لحم بقر واغيو إليه.

وفي مقهى "The Cloud" الذي يحمل اسمًا ملائمًا للارتفاع، تقدم القهوة الفيتنامية التقليدية والشوكولاتة المصنوعة محليًا.

Credit: Courtesy Suteera Chalermkarnchana

وفي فندق "Vinpearl"، ثمة مساحات ثلاث خاصة بتنظيم الأنشطة. ولكل منها شرفة خارجية، إحداها كبيرة لدرجة تكفي لقيادة سيارة فيها، بحسب ما ذكره الفندق.

ويضم الفندق منتجع أكويا الصحي، تيمّنًا باسم لؤلؤة فيتنامية تقليدية ترمز إلى الجمال. ويستمتع الزوار أثناء وجودهم في الفندق، بعلاجات صحية مثل تدليك الجسم أو الوجه، أو قضاء بعض الوقت في الساونا، أو غرفة البخار، أو في المسبح اللامتناهي.

وأفاد جويتز باور، مدير عام شركة "Vinpearl" ، في بيان: "نتطلع إلى رفع مستوى الضيافة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح المحليين والدوليين في هذه المدينة الفيتنامية النابضة بالحياة".

وأضاف: "نأمل أن نصبح منارة جديدة للضوء في الأفق، وتعزيز الروابط الهادفة بين ضيوفنا الأعزاء والروح الجوهرية لهذه المدينة الجذابة".

أما الطبقات الأخرى من "لاندمارك 81" فهي عبارة عن مساكن خاصة ومناطق جذب عامة، حيث يمكن للضيوف زيارة حلبة التزلج على الجليد، والسينما، ومنطقة لعب الأطفال، ومركز التسوق، من دون مغادرة المبنى، بالإضافة إلى زيارة منصة المراقبة في الطبقة 81.

وقد استُلهم تصميم المبنى من أسطورة فيتنامية تزعم أنّ صبيًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات اسمه ثان جيونغ تمكن من محاربة عدو باستخدام حزمة من الخيزران فقط.

ويبعد "Vinpearl Landmark 81" حوالي 11 كيلومترًا (7 أميال) عن مطار تان سون نهات الدولي، أكبر المطارات وأكثرها ازدحامًا في فيتنام.