نظرة داخل أحد أفخم الفنادق في قطر الخاصة بالمسافرين العابرين في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن للمسافرين العابرين بمطار حمد الدولي في العاصمة القطريّة الاختيار ما بين مغادرة المطار، والانضمام إلى جولة مجانيّة لاستكشاف أشهر المعالم الجاذبة في الدّوحة.
ولكن يمكن للآخرين حجز غرفة في "Oryx"، وهو فندق مملوك لشركة الخطوط الجوية القطرية، ويقع بالقرب من بوابة "C"، و"D"، و"E".
وباعتباره فندقًا فاخرًا في مطارٍ يصنّف ضمن قائمة "سكاي تراكس" السنويّة لأفضل الفنادق في العالم بصفة منظّمة، فإن الأمر لا يُعد مبالغة فيه عند وصفه كأحد أفخم فنادق الـ"ترانزيت" على كوكب الأرض.
ولتسجيل الوصول، سيحتاج الركّاب إلى إبراز جواز سفرهم وبطاقة الصعود على متن الطائرة.
وسيتعين عليهم أيضًا دفع ما يزيد عن 450 دولارًا أمريكيًا لكل إقامة، وهو مبلغ أغلى بكثير ممّا تكلّفه إقامة لليلة واحدة في الدّوحة.
ونظرًا لكون ركّاب رحلات العبور (الترانزيت) الفئة الوحيدة فيه، فسيقوم مكتب الاستقبال بتفقّد مسارات رحلات الركّاب عدّة مرّات والاتّصال بهم لإيقاظهم، والتّأكد من أنّهم يستيقظون في الوقت المناسب للّحاق برحلتهم التّالية.
مسبح في المطار
ويُعتبر "Oryx" الفندق الوحيد المتواجد داخل المطار، ما يجعله خيارًا منطقيًا لمن يتمتّعون بفترات عبور قصيرة (يجب أن تقل مدّة إقامات الترانزيت في المطار عن 24 ساعة بموجب القانون).
وهناك طرق أخرى لتجربة الفندق من دون الحاجة لحجز غرفة.
ويمكن للمسافرين التوجّه إلى "مركز الحيوية" الخاص بالفندق مقابل 48 دولارًا للفرد لمدّة تصل إلى 4 ساعات.
وتحتوي هذه المنطقة التي تركّز على الرّفاهية الصحيّة على قاعة لرياضة الإسكواش، وجهاز محاكاة للغولف، إضافةً لمنتجع، ومسابح خاصّة للعلاج المائي، وأحواض استحمام ساخنة، ومسبح.
وصُمِّمت الجلسات المعروضة خصيصًا للمسافرين، وتتضمّن جلسة لتدليك الأقدام، وأخرى لمعالجة جفاف الوجه الناجم عن الهواء المُعاد تدويره على متن الطّائرات.
داخل الغرفة
ويتضمن الفندق 100 غرفة.
وتحظى الغرف بطلبٍ كبير نظرًا لعبور ما يصل إلى 40 مليون شخص في مطار حمد الدولي سنويًا، ولذا يُنصح بالحجز مسبقًا.
وتتمتّع الجدران ببساطتها، ولونها القشدي الممزوج بالأحمر، أو الذهبي، مع كون الأسرّة، وأغطيتها، والمناشف باللون الأبيض النّاصع.
ويمنح تصميم الغرف إحساسًا بالخفّة.
وهناك أربعة أنواع رئيسيّة من الغرف، ويختلف فيها عدد الأسرّة، بالإضافة إلى جناح رئاسي يشمل صالة خاصّة، وغرفة للتّبرّج.
وتجعل وسائل الرّاحة الغرف مناسبة للاسترخاء واستعادة المسافر لطاقته.
وتحتوي كل كل غرفة على غلاية مياه لصنع القهوة والشاي، وزجاجتي مياه مجانيتين، ودش استحمام كبير.
وبالنّسبة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للنّوم، فإنه يمكن جعل غرف النّوم مظلمة رُغم تمتّع الدّوحة بأشعة شمس ساطعة، وذلك عن طريق استخدام أغطية النّوافذ.
وقد يكون التمتع بقسطٍ جيّد من الراحة من أقصى مستويات الرّفاهية بالنّسبة للأشخاص.