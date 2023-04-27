دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند التفكير في مستقبل زراعة الغذاء، قد يخطر في البال خطط بعيدة المدى، كزراعة المحاصيل على سطح المريخ.

ولكن إحدى العائلات الإيطالية العاملة في مجال معدات الغطس تعتقد أن المساحة الصالحة للزراعة التالية غير المستغلة موجودة هنا على الأرض، أي المحيط.

وتُعد مزرعة "Nemo’s Garden" أول نظام زراعة للنباتات تحت الماء في العالم.

يمكن للدفيئات التي تشبه القبب، والتي يبلغ قطرها حوالي مترين، استيعاب ما بين 70 إلى 100 نبتة داخل كل منها. Credit: Courtesy OceanReefGroup

وتقع المزرعة قبالة ساحل نولي بإيطاليا، جنوب غرب جنوة، وتتكون من مجموعة من البيوت الزجاجية المعلقة والشفافة على شكل قبة تُسمى "البيوسفير"، والمثبتة في قاع المحيط.

ويقول المؤسس المشارك، لوكا غامبيريني، لـCNN: "تتمثل مهمة هذه التكنولوجيا في تغيير مفهوم الزراعة، لمنحها إمكانية إضافية لزراعة المنتجات على المساحات الهائلة من السواحل على الأرض، مع كونها مستدامة ولا تؤثر على البيئة".

واستوحى والد لوكا، ومؤسس شركة "Ocean Reef Group" للمعدات تحت الماء، سيرجيو غامبيريني، هذه الفكرة من خلال الجمع بين شغفه بالممارستين، أي الغوص والبستنة.

وفي عام 2012، بدأ المشروع بزراعة أعشاب الريحان داخل بالون تحت الماء. وبعد مرور عشر سنوات، فإن مزرعة "Nemo’s Garden" تزدهر بقوة.

فوائد تحت الماء

يقول المؤسس المشارك لوكا غامبيريني إن الاختلافات في عوامل مثل الضوء والضغط تغير كيفية نمو النباتات مقارنةً بالنباتات على الأرض. Credit: Courtesy OceanReefGroup

ومع توقع وصول عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، تقدّر منظمة الأمم المتحدة أنّ إنتاج الغذاء سيحتاج إلى زيادة تصل إلى 60% لتلبية هذا الطلب.

ويقول غامبيريني: "لدينا كمية محدودة من الموارد، وطريقتنا (الحالية) في حصاد هذه الموارد غير مستدامة، ونعتقد أن المساحات تحت الماء تمنحنا بعض المزايا (على) الزراعة التقليدية".

ويوضح غامبيريني أن النباتات في مزرعة "Nemo’s Garden"، والتي تطفو بعمق يتراوح بين 6 إلى 10 أمتار تحت الماء، مفصولة عن أي مسببات أمراض وآفات خارجية، بينما لا يزال بإمكانها الوصول إلى المياه العذبة التي تحدث نتيجة للتكثيف المحلى داخل "البيوسفير".

ويشير أيضًا إلى أن درجة الحرارة الثابتة نسبيًا لمياه المحيط، تُعد بيئة مثالية للحياة النباتية.

وتستخدم مزرعة "Nemo’s Garden" تقنية الزراعة المائية - التي تعتمد على العناصر الغذائية القائمة على الماء بدلاً من التربة، وهي الطريقة ذاتها المستخدمة في غالبية المزارع الرأسية الداخلية.

ورغم وصول ضوء الشمس إلى النباتات، إلا أنه يمكن استخدام أضواء النمو التكميلية عند الحاجة.

يتم تشغيل المعدات الموجودة داخل Nemo's Garden بواسطة الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. Credit: Courtesy OceanReefGroup

وتتم مراقبة العملية بأكملها على الأرض من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ويمكن ضبط الإعدادات عن بُعد من أي مكان في العالم، حسبما ذكره غامبيريني. وعندما يحين وقت الحصاد، يقوم الغواص بقص النباتات ووضعها داخل أكياس لتطفو إلى سطح المياه.

ويبلغ قُُطر "البيوسفير" (المحيط الحيوي) حوالي مترين فقط. لذا لا يمكن زراعة محاصيل أكبر داخلها مثل الذرة أو القمح، ومع ذلك يمكن أن تتسع لـ70 إلى 100 من النباتات الأصغر.

ويضيف: "لقد اختبرنا مئات النباتات المختلفة مثل الفراولة، والطماطم، والفاصوليا، وبالطبع الأعشاب".

خلال فصل الشتاء أو في الليل، يتم استخدام الضوء الاصطناعي لمساعدة النباتات على النمو، ما ينتج عنه هذا التأثير المتوهج الذي يمكن رؤيته من الأرض. Credit: Courtesy OceanReefGroup