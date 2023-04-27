دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الخطوط الجوية السعودية، مساء الأربعاء، مقطع فيديو لما وصفته "أجمل هبوط في العالم" تظهر فيها هبوطا سلسا ومتقنا لإحدى طائراتها.

مقطع الفيديو نشرته الخطوط السعودية بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي دون تقديم تفاصيل إضافية عن الرحلة أو قائد الطائرة أو مكار الهبوط، مكتفية بالتعليق: "نقدّر حرصكم على سلامتنا .. ونفخر بأجمل هبوط في العالم"، مستشهدة بوسم "اليوم العالمي للطيارين".

ويذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في مارس/ اذار الماضي تأسيس الصندوق شركة "طيران الرياض"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفادت "واس"، الأحد، أن "الناقل الجوي الوطني الجديد، سيساهم في تطوير قطاع النقل الجوي بالمملكة، ويعمل على ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية"، مضيفة أن "الشركة التي تتخذ من الرياض مركزاً رئيسًا لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، تسعى عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، لتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالميًا المعتمدة في مجال الطيران، وتوفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال".