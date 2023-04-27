مصور يرصد ثلاثة من "العمالقة اللطيفة" تسبح بانسجام في مياه قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مشهد جوي يخطف الأنظار، تظهر ثلاثة من أسماك قرش الحوت، وهي تسبح بتناغم مذهل في مياه قطر.

وتمكن المصور القطري عزّام المنّاعي من رصد هذه اللحظة في الوقت والمكان المناسبين، قبل أن يقطع مسارها قرش حوت رابع أتى لينضم إلى المجموعة.

ومنذ عام 2020، شرع المناعي في مراقبة تجمعات أسماك قرش الحوت في قطر، والتي تشهدها البلاد خلال الفترة بين مايو/ أيار وسبتمبر/أيلول من كل عام.

ويسعى المنّاعي من خلال توثيقه هذه التجمعات لأسماك قرش الحوت إلى مشاركتها مع العالم ليتسنى للجميع مشاهدة مثل هذا المنظر المهيب في قطر، إذ يعتبر أن هناك شح بالوثائقيات العربية في إنتاج مادة وثائقية بالمنطقة العربية تسلط الضوء على الحياة البرية وعالم البحار.

ويقول: "أردت انتهاز الفرصة لأشارك العالم عبر عدستي المتواضعة هذا التوثيق. سواءً من الجو أو تحت الماء"، موضحًا أن هذا المشهد لأسماك قرش الحوت الثلاثة ما هو إلا جزء من مجموعة قد تصل في ذروتها إلى نحو 250 سمكة قرش حوت.

ويتذكّر المنّاعي أن هذه المجموعة بدت منسجمة في شق طريقها عبر مياه قطر بشكل غاية في التناغم، ما دفعه إلى نقل المشهد من الأعلى بأفضل طريقة ممكنة.

وتنفرد قطر بضمّها أحد أكبر تجمعات أسماك قرش الحوت في العالم، وفقًا لموقع "طبيعة قطر"، ما يجعلها وجهة فريدة لعشاق الحياة البحرية، حيث سيتسنى لهم مشاهدة العديد من أسماك قرش الحوت في يوم واحد.

وتُبحر أسماك قرش الحوت في مياه البحر الدافئة والضحلة بالسواحل الشمالية لقطر، على بُعد حوالي 145 كيلومترًا من شواطئ العاصمة الدوحة، ويمكن أن تظهر في أفواجٍ تضم حوالي 100 إلى 150 سمكة كل مرة، بحسب ما أشار إليه موقع "اكتشف قطر".

وتتميز هذه الأسماك، التي يشار إليها باسم "العمالقة اللطيفة"، بقدرتها على العيش لمدة تصل إلى 100 عام، ويمكن أن تنمو حتى يصل طولها إلى 20 متراً، وهو ما يوازي طول حافلة كبيرة، وفقًا لما ذكره موقع "اكتشف قطر".