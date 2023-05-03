تشبه الحلم.. مصور ينشئ صور درامية لأفق دبي المذهل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر دبي بعمارتها الخلابة وأفقها الأيقوني. والآن، يقوم الفنان بابر أفزال بتوثيق ناطحات السحاب الشهيرة بالمدينة بطريقة جديدة، من خلال سلسلة من الصور المذهلة التي تجمع بين العمارة والبيئة والجو.

ويشرح أفزال: "هناك العديد من الأماكن التي أحبها هنا في دبي، لا سيما المشهد المعماري المستمر في التطور كل عام - وهذا التطور يعد مصدر إلهام لي، ويدفعني لاتقاط الصور من زوايا فريدة لمشاركة منظور مختلف عن المدينة".

المصور والفنان البصري بابر أفزال يلتقط عمارة مدينة دبي بطريقة فريد من نوعها بصوره الأثيرية. Credit: Baber Afzal

ويستخدم أفزال، البالغ من العمر 40 عامًا، مزيجًا من التصوير الطبيعي والمعماري وتقنيات الفن البصري لإبراز مدينة دبي كما يراها.

ويقول أفزال: "هناك عنصر واحد بقي ثابتًا في عملي، سواء كان ذلك التقاط مناظر المدينة أو الكثبان الرملية، ألا وهو التقاط مشاهد الشروق والغروب الضبابية في هذه المنطقة".

ويرى أفزال أنّ الوعي للظروف المناخية ولّد نمط تحرير فريد من نوعه وتقنية للتعبير عن رؤيته.

يبتكر أفزال أعمالاً تُظهر روح دبي من خلال آفقها ومعالمها المميزة. Credit: Baber Afzal

بدأ أفزال، وهو من مواليد باكستان، خوض تجربته مع الفن عام 2007، ويقول: "نما اهتمامي بالفن بعدما خضت تجربة تصوير وتحرير مناظر جبال مارغالا الجميلة في إسلام آباد، باكستان".

وتابع: "كنت أتجه نحو جانب تحرير الصور إذ وجدت في تغيير الألوان والتباين جانبًا مذهلاً بالنسبة لي".

أبراج الإمارات في دبي Credit: Baber Afzal

ويشرح أفزال أنه يقوم بتفقّد المواقع قبل البدء بالتصوير، وغالبًا ما يستغرق العديد من الساعات لالتقاط الصورة المثالية، يقضي بعدها أيامًا عدة في مرحلة ما بعد الإنتاج، يقوم خلالها بتعديل الصورة وتنفيذ رؤيته لإنشاء صور خيالية ومبهرة.

ويقول: "الفن يوفّر وسيلة قوية للتعبير عن العواطف والتجارب الإنسانية، ويمكن استخدامه للتواصل بأفكار ومشاعر معقدة قد يصعب التعبير عنها بطرق أخرى".

يدمج أفزال التكنولوجيا في أعماله، وينتج صورًا مذهلة وأعمال NFT ديناميكية. Credit: Baber Afzal

ويهدف أفزال إلى تعزيز هذه التجربة من خلال عرض مفاهيم بصرية من زوايا مختلفة تسلّط الضوء على الجمال غير المرئي في الحياة الحضرية والطبيعة أيضًا.

وحازت أعمال أفزال على جوائز من جميع أنحاء العالم، ونشرت محليًا ودوليًا في المجلات وكتب التصوير الفوتوغرافي.

وفي الشهر الماضي، عُرض أحد أعماله الفنية، الذي يحمل عنوان "LUMINOUS" في مدينة نيويورك خلال فعاليات ملتقى "NFT NYC 2023" المرموق.

تسلل الضباب إلى المدينة خلال ساعات المساء يعد ظاهرة نادرة للغاية في الإمارات، وكنت محظوظًا بالتقاطها أثناء تواجدي بالجوار قرب برج خليفة ". Credit: Baber Afzal

وقد أنتج أفزال الكثير من أعماله كـNFTs (رموز غير قابلة للاستبدال) مستفيدًا من التنسيق الرقمي لإضافة رسوم متحركة وصور معقدة لإنشاء صور متحركة فريدة من نوعها تشبه الحلم.

ويعتقد أن التكنولوجيا ستلعب دورًا مهمًا في مستقبل المشهد الفني في دبي.

وتابع: "أتوقع أن أرى المزيد من الفنانين، وأنا من بينهم، يخوضون تجارب دمج التكنولوجيا في أعمالنا بطرق جديدة ومبتكرة خلال الأعوام المقبلة".