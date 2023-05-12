دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسعى قسم سان خوان التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتحديد الضحايا المحتملين، لرجل اتهم بالتلصّص بواسطة الفيديو، ومحاولة حيازة عناصر لاستغلال الأطفال، بزعم تركيب كاميرا خفية في حمام عام على متن سفينة رويال كاريبيان.

يُزعم أن الكاميرا تم تركيبها على سفينة Harmony of the Seas التابعة لخط الرحلات البحرية، خلال رحلة بحرية امتدّت لسبعة أيام، غادرت من ميامي، فلوريدا، في أواخر أبريل/ نيسان، وفقًا للشكوى الجنائية المقدمة في القضية.

وجاء في الشكوى أنّ الرجل، واسمه جيريمي فروياس، صعد على متن Harmony of the Seas في ميامي. وحين كانت السفينة السياحية تبحر في المياه الدولية، زُعم أنه وضع كاميرا خفية تعمل بواسطة الشبكة اللاسكلية واي فاي، في حمام عام على السطح العلوي للسفينة، بين جهاز محاكاة لركوب الأمواج وحاجز.

بعد أيام عدة، لاحظ راكب آخر الكاميرا الخفية وأبلغ طاقم سفينة "هارموني". ففتش رجال الأمن الحمام وعثروا على الكاميرا الخفية وصادروها. وورد في الشكوى الجنائية أنّ أفراد الأمن عثروا على بطاقة Micro SD بداخلها ساعات عدة من ملفات الفيديو.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بنشر نموذج عبر الإنترنت للحصول على معلومات حول الضحية المحتملة. وجاء في المنشور ما يلي: "إذا كنت أنت و/ أو ولي أمر قاصر وقعت ضحية جيريمي فروياس أو كانت لديك معلومات ذات صلة بهذا التحقيق، يرجى ملء هذا النموذج القصير"، وحُدّد الإطار الزمني بين 30 أبريل/ نيسان و1 مايو/أيار 2023.

يُزعم أنّ مقاطع الفيديو الأولية على الكاميرا تصوّر فروياس يُخفي الكاميرا ويُعدّل الزاوية للتركيز على المرحاض، ثم يقوم بتوصيل الكاميرا بهاتفه مستخدمًا الشبكة اللاسلكية واي فاي، قبل مغادرة الحمام.

وقالت الشكوى إنّ مقاطع فيديو إضافية راجعها المحقّقون أظهرت أكثر من 150 شخصًا، بينهم نحو 40 قاصرًا في الحد الأدنى، يدخلون الحمام إما لاستخدام المرحاض، أو لارتداء ملابس السباحة، أو لخلعها.

وتزعم الشكوى الجنائية، أنّ فروياس "اعترف بوضع الكاميرا الخفية في الحمام"، وأخبر أفراد أمن السفينة أنه عَلِم باكتشاف الكاميرا وأخذها لأنّه لم يتمكّن من العثور عليها عندما ذهب لتفقدها في الأول من مايو/ أيار.

في جلسة الاستماع الإثنين، أطلق سراح فروياس وسلّم إلى زوجته بصفتها وصية تابعة لجهة خارجية، وأُمر بدفع سند غير مضمون بقيمة 25 ألف دولار مرفق بشروط هي: عدم إجراء أي تواصل مع قاصر من دون أن يكون خاضعًا للمراقبة، ضمنًا أطفاله، ومنعه من الاتصال بالإنترنت. كما مقرّر تسليم جواز سفره، بين أمور أخرى، بحسب ما تظهر سجلات المحكمة.

وقال محاميه، ليو ألدريدج، لـCNN إنّ"السيد فروياس لم توجّه له تهمة رسميًا. لذلك، ليس لدي ما أقوله راهنًا".

وأفادت شركة رويال كاريبيان في بيان إنها على دراية بالحادث الذي وقع على متن السفينة السياحية يوم 29 أبريل/نيسان.

وأضاف البيان أنه "تم الإبلاغ عن الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية على الفور، وأخذت السلطات الراكب المعني من السفينة لإجراء مزيد من التحقيق. ونظرًا لأن هذه قضية يحقّق فيها الآن، لا يمكننا مشاركة أي تفاصيل أخرى حاليًا".