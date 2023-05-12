مقابل 130 ألف دولار.. يمكنك تناول وجبة فاخرة على حافة الفضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحلم بتناول وجبة من مستوى نجمة ميشلان على "حافة الفضاء"؟ قد يتحول هذا الحلم إلى حقيقة في العام المقبل، مع الشركة الفرنسية "زيفالتو".

ويقوم مشروع السياحة الفضائية، الذي أسسه مراقب الحركة الجوية السابق، فينسان فاريه داستيه، ببيع "تذاكر الحجز المسبق" للرحلات التالية في كبسولة مضغوطة، ويطلق عليها اسم "سيليست"، وهي متصلة بمنطاد "الستراتوسفير".

وستُحلّق الكبسولة على ارتفاع 25 كيلومترًا، ما يسمح للضيوف بمشاهدة أنحناء الأرض.

وبينما تستمتع بمشاهدة المناظر الساحرة، يمكنك احتساء النبيذ وتناول طعامك بأناقة.

وتبلغ قيمة تذاكر الحجز المسبق 10 آلاف يورو، أي حوالي 10,900 دولار، وتمنح المشترين فرصة لحجز مقعدهم عند طرح تذاكر البيع. وبشكل عام، ستكلفك الرحلة على متن "سيليست" 120 ألف يورو، أي حوالي 131,100 دولار.

وقالت شركة "زيفالتو" لـCNN إن المقاعد على متن الرحلات الأولى من أواخر عام 2024 لغاية منتصف عام 2025، قد حجزت بالفعل.

وفي الوقت الحالي، يتم طرح تذاكر البيع لمنتصف عام 2025 فصاعدًا.

تقول شركة "زيفالتو" إن المنطاد سيرتفع 25 كيلومترًا في الغلاف الجوي. Credit: Courtesy of Zephalto

وتتعهّد "سيليست" بنقل 6 ركاب وطيارين إلى أقصى ارتفاع في 90 دقيقة فقط، بسرعة أربعة أمتار في الثانية. ستطفو الكبسولة بعد ذلك فوق الأرض لمدة ثلاث ساعات، ما سيسمح للمسافرين بالاستمتاع بوجبة مؤلفة من أطباق عدة وكؤوس من النبيذ الفرنسي الفاخر.

وتعد الرحلات إلى "حافة الفضاء"، مثل تلك التي اقترحتها شركة "زيفالتو"، مختلفة قليلًا.

فهذه الكبسولات لن تصل إلى الفضاء المداري فعليًا، لكنها ستظل تطير أعلى بكثير من الطائرة التجارية. وهذا يعني أنك تستطيع الاستمتاع بمناظر رائعة للأرض والنجوم، ولكن من دون فقدان الجاذبية والشعور بانعدام الوزن المصاحب.

وتقول "زيفالتو" إنها تعمل أيضًا عن كثب مع وكالة الفضاء الفرنسية "CNES" في المشروع، وتعتبر شركة الطيران "إيرباص" أحد شركائها.

وتابعت أنّ المنطاد، الذي يعمل بالهيليوم، سيُطلب منه الحصول على نفس شهادات الطائرات التجارية من وكالة سلامة الطيران الأوروبية.

وأوضحت الشركة أنها أكملت ثلاث رحلات تجريبية جزئية. ومن المقرر إجراء رحلة كاملة في وقت لاحق من هذا العام.

وسيتم فتح الرحلات الجوية للناس من جميع الأعمار، وما من حاجة إلى تدريب مسبق.