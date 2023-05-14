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نشر الأحد ، 14 مايو / أيار 2023

يشبه الكسكس.. طبق معكرونة إيطالي دليل على "المرأة التي تصلح للزواج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما بدأ الثّنائي الجنوب أفريقي، ماكس، وجوي أولفين، في البحث عن منزل أحلامها الإيطالي قبل 28 عامًا، لم يتخيّلا قط أنّهما سيشتريان قلعةً متهالكة في إقليم توسكانا.

ولكن سرعان ما وقع رائدا الأعمال وهما يقيمان في المملكة المتّحدة، بحب قلعة "كاستيلو دي فيجيني" عند عثورهما عليها في عام 1995.

والقلعة عبارة عن هيكل عسكري مهمل من العصور الوسطى، يتمتّع بقرية صغيرة ملحقة به.

وقع ثنائي جنوب أفريقي في حب هذه القلعة في إيطاليا بعام 1995. Credit: Castello di Fighine

ومنذ ذلك الحين، حوّل الثنائي القلعة الواقعة في بلدية "سان كاسيانو دي باني"، إلى منزل ثانٍ فخم للغاية.

وقالت جوي أولفين لـCNN: "لقد بذلنا الكثير من الجهد هنا، ومنحنا الكثير من الحب، مع مواجهة التّحديات، والتّغلب عليها، كما أنفقنا الكثير من المال لإعادة هذا المكان إلى الحياة مرّة أخرى".

العيش في قلعة

اشترى ماكس وجوي أولفين القلعة في العام ذاته. Credit: Castello di Fighine

ورغم أنّها كانت متداعية، ومليئة بالرّكام، إلا أن الثّنائي رأى وجود إمكانات هائلة في قلعة "كاستيلو دي فيجيني".

وأكّدت جوي أولفين أنّ القلعة كانت "رومانسيّة للغاية رُغم كونها متهالكة، ومغطّاة باللبلاب، والطحالب".

قضى الثنائي 4 أعوام في ترميم القلعة القديمة. Credit: Castello di Fighine

وفي العام ذاته، اشترى الثّنائي القلعة التي انتمت لعائلة أرستقراطيّة آنذاك على ما يبدو.

وسرعان ما بدأ العمل على تجديدها، واستغرقت العمليّة 4 أعوام.

عمليّة طويلة

كانت القلعة ومانسيّة للغاية رُغم كونها متهالكة. Credit: Castello di Fighine

وقرّر الثّنائي لاحقًا شراء بعض المنازل المتهالكة في القرية الصغيرة المحيطة بالقلعة، وباشرا في تجديدها بمجرّد الانتهاء من غالبية أعمال التّرميم في "كاستيلو دي فيجيني".

واستغرقت تلك العمليّة بين 8 و10 أعوام إضافيّة.

تحوّلت القلعة إلى ملاذ فاخر. Credit: Castello di Fighine

ورأى الثّنائي أنّهما حقّقا إنجازًا كبيرًا، وخصوصًا لضرورة التّنسيق مع دار البلديّة المحليّة، والمكتب الإيطالي الحكومي المسؤول عن الممتلكات التراثيّة، في جميع مراحل عمليّة التّرميم، وذلك لتصنيف القلعة كجزء من الممتلكات التاريخيّة.

ولكنّهما ركّزا على إعادة تصميم الغرف، وجعل القلعة صالحة للسّكن مرّة أخرى.

ملاذ فاخر

يزور الثّنائي القصر مرّة في الشهر. Credit: Castello di Fighine

وقالت جوي أولفين: "نأتي إلى هنا مرّة في الشّهر من لندن للاسترخاء، فنحن نحب السّلام، والهدوء، والخصوصيّة المطلقة لقلعتنا".

وقام الثّنائي وهما يحتفظان بالقلعة لأنفسهما بشكلٍ صارم بإعادة تصميم المنازل المجاورة لتحويلها إلى 5 فِلل مذهلة تتمتّع بحمّامات سباحة، وشقّتين.

ويعرض الثّنائي هذه الممتلكات للإيجار للسيّاح.

كما اشترى الثّنائي مدرسة القرية القديمة لتحويلها إلى مطعمٍ راقٍ يُدعى "Ristorante Castello di Fighine".

ويُدير الشّيف الألماني الشّهير، هاينز بيك، المطعم الحاصل على نجمة ميشلان.