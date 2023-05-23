حصد 5 ملايين مشاهدة.. سعودي يوثق "حفل زفافه" من أوغندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يحلم العديد من الأشخاص بحفل زفاف تقليدي ومثالي، يقرّر آخرون الخروج عن المألوف بأفكار مبتكرة، تدفعهم لقضاء يوم رائع، لا يمكن نسيانه.

وهذا ما حصل مع المستكشف السعودي، عبدالله السعيد، حيث قرر إقامة حفل زفافه في أوغندا.

ولكن الأمر ليس كما تظن.. إذ أن هذا ليس سوى مجرد حفل وهمي، يتعرف من خلاله إلى عادات وتقاليد البلاد. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفي غضون يوم واحد، تمت جميع ترتيبات الزفاف في قرية "بيجودي"، التي تسكنها قبيلة تُعرف باسم "باتورو"، مع الحفاظ على بساطته وجوهره.

وكان أهل القرية ذاتها من المدعووين لحفل الزفاف، مع رئيس القبيلة، إذ هدفوا لنشر عاداتهم وتقاليدهم البسيطة.

وتختلف عادات "باتورو" عن غيرها في أوغندا، إذ يحرص والد العريس على تسليم ابنه قبعة ولباس تمت صناعتهما من جلد الأبقار، معتقدًا أنهما سيحميانه من الأذى.

وفي حفل الزفاف، على سبيل المثل، تمشي المرأة بجانب زوجها حافية القدمين، بينما يرتدي العريس حذائه.

وقال السعيد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هذه رسالة للنساء بأن الرجل أعلى منهم درجة في المجتمع.. وهذا لا يعني قبولي شخصيًا بهذه التصرفات، ولكنها عاداتهم وتقاليدهم".

واعتقد الكثير من الأشخاص أن حفل الزفاف حقيقي بمجرد ما أن نشر السعيد مقطع الفيديو عبر "تيك توك"، حيث حصد 5 ملايين مشاهدة خلال بضعة أيام.

وتُعتبر هذه من بين أجمل التجارب التي خاضها المستكشف السعودي، الذي يبحث بشكل مستمر عن التجارب غير الاعتيادية.