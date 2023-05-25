تسجيل جبل عكمة بالسعودية في سجل "ذاكرة العالم" باليونسكو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية، والثقافة، والعلوم، عن تسجيل جبل عكمة بالمملكة العربية السعودية في سجل "ذاكرة العالم" التّابع لمنظمة اليونسكو، وفقًا لما ذكره بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.

ويُمثّل ذلك إضافة جديدة لموقع آخر في محافظة العلا ضمن قوائم اليونسكو، إذ أُدرِجت مدينة الحجر التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي كأول موقع سعودي في عام 2008، مع تسجيل محمية حرة عويرض في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) العام الماضي.

ويُعد جبل عكمة من أبرز المواقع التاريخية في محافظة العلا، إذ يُصنّف كأحد أكبر المكتبات المفتوحة في الجزيرة العربية لاحتوائه على المئات من النقوش الأثرية والمنحوتات الحجرية التي صُنِعت منذ آلاف الأعوام عبر عصور وحضارات مختلفة.

وبحسب ما ذكره البيان، يعود تاريخ غالبية النقوش في الموقع، والتي يتجاوز عددها الـ300، إلى النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد.

وتضم العديد من الرموز والنقوش التي تشير إلى العديد من الكلمات، والطقوس الدينية، والأنشطة، والتعابير البشرية.

وتأتي أهميّة هذه النقوش من أصالتها وسلامة المعلومات المحفوظة فيها بشأن الحضارات والممالك العربية القديمة.

ويُعد الجبل من المراكز الخمسة الرئيسية ضمن مخطط "رحلة عبر الزمن"، والذي أُطلِق في عام 2021 بهدف جعل المنطقة وجهة عالمية رائدةً للفنون، والتراث، والثقافة، والطبيعة تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.