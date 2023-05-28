هذا ما تُصنع منه أغلى المثلجات في العالم بسعر 6 آلاف دولار

بعد المملكة المتحدة وأمريكا.. "هاري بوتر" ينتقل إلى اليابان.. ماذا خلف الكواليس؟

هل تريد أن تشرب شاي من فنجان ثمنه 25 ألف دولار؟ قم بزيارة بيت الشاي هذا في اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجب عليك المحافظة على ثبات يديك عند تناول هذه المثلجات، نظرًا لسعرها الباهظ.

وتبلغ كلفة حصّة واحدة من هذه الحلوى المجمدة، واسمها "بياكويا"، أي "ليلة بيضاء" باللغة اليابانيّة، 6،380 دولار، ما يجعلها أغلى "آيس كريم" في العالم رسميًا، وفقًا لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وصُنّفت علامة "Cellato" التجاريّة اليابانيّة للمثلجات باعتبارها "جيلاتو" على موقعها الإلكتروني، نسبة لأصولها الإيطاليّة.

ويُصنع هذا الـ"آيس كريم" من الكمأ الأبيض الذي يتم الحصول عليه حصريًا من منطقة ألبا في إيطاليا، وهي موطن لما يعتبره الكثير أفضل أنواع الكمأ الأبيض في إيطاليا.

ويمكن أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من هذا المكوِّن وحده إلى 14،500 دولار، بحسب مقال نُشِر عبر موقع "غينيس" للأرقام القياسيّة، الأسبوع الماضي.

يجمع هذا "الآيس كريم" بين مكوّنات فاخرة من إيطاليا واليابان. Credit: Courtesy Guinness World Records

وتتزيّن هذه المثلجات بورقة ذهبية صالحة للأكل، ونوعين من الجبن، إضافةً إلى "Sakekasu"، وهو مكوّن يشبه العجين، ومشتق من عمليّة صنع مشروب يُدعى "ساكي".

وأوضح ممثّل من الشّركة لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية التالي: "استغرقت عمليّة التّطوير أكثر من عام ونصف، وكانت هناك الكثير من التّجارب والأخطاء للتوصّل إلى المذاق الصّحيح".

وأكّدت الشّركة أنّ مهمتها لا تقتصر على صنع حلويات شهيّة وباهظة الثّمن فقط، بل على صنع مغامرة خاصّة بفن الطبخ تجمع بين المكوّنات الأوروبيّة، والأطعمة اليابانيّة التقليديّة.

ولهذا السّبب، عيّنت الشّركة رئيس الطّهاة في مطعم "RiVi" بأوساكا، والمعروف بمأكولاته الفرنسيّة اليابانيّة، تادايوشي يامادا، لتوجيه المشروع، وفقًا لما ذكرته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسيّة.

وتُباع هذه المثلّجات في اليابان، ويتم شحنها إلى المستهلكين مباشرةً.

وحدّدت الشّركة خطوات دقيقة لتوجيه الزّبائن بشأن طريقة تناول هذه المثلّجات بمجرّد وصولها.

ويوصى الزّبائن بسكب الكمأ الأبيض عندما يذوب "الآيس كريم" قبل مزجه بملعقة معدنيّة خاصّة تُعطى لهم.

ويُنصح بترك "الآيس كريم" ليذوب عند درجة حرارة الغرفة، أو داخل الميكروويف عند قوّة 500 واط لمدّة 10 إلى 20 ثانية، في حال كان مجمدًا للغاية.