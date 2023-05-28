فقمة تتحدى بطريق وتثير غضبه.. كيف كان ردّ فعله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عام 2018، كان المصوّر الأمريكي، توماس مانجلسن، برحلته الرّابعة إلى القارة القطبيّة الجنوبيّة، في جزيرة جورجيا الجنوبيّة بالتّحديد.

وقال مانجلسن، الذي عمل كمصوّر للحياة البريّة في الأعوام الـ50 الماضية، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كالعادة، كنت أصوّر مستعمرات كبيرة من طيور البطريق الملكي، والتي تصل أعدادها إلى مليون طائر في مستعمرة واحدة أحيانًا".

وعندها، صادف المصوّر مشهدًا طريفًا أشبه بموقف من فيلم كرتوني كوميدي.

وثق المصور الأمريكي، توماس مانجلسن، هذه الصورة الطريفة لطائر بطريق وفقمة. Credit: Thomas D Mangelsen

ومن مسافة بعيدة، لاحظ مانجلسن فقمة تتفاعل بأسلوب طريف مع أحد البطاريق، ما شجّعه على الاقتراب منها.

وأوضح المصوّر: "أدركت أنّ البطريق كان يحاول المشي بعيدًا عن الماء للانضمام إلى مستعمرة البطاريق، ولكن كانت الفقمة تعترض طريقه".

كان المصور في مهمّة لتصوير مستعمرات كبيرة من طيور البطريق الملكي. Credit: Thomas D Mangelsen

ورغم أن البطريق حاول تجاوز الفقمة مرارًا وتكرارًا، إلا أن الفقمة اعترضته برشاقة في كل مرّة، وذلك رُغم وزنها الذي يمكن أن يصل إلى مئتي كيلوغرام، بحسب ما ذكره المصور.

مجموعة من البطاريق مع صغارها أمام خلفية جبليّة. Credit: Thomas D Mangelsen

ويبدو أنّ البطريق بدأ يشعر بالانزعاج، وتجسّد ذلك عبر تثبيت نفسه على الأرض، وتحريك زعانفه، والنّقر على صدر الفقمة بمنقاره.

وفي النّهاية، سمحت الفقمة اللعوب للبطريق بالمرور.

مشهد ديناميكي لدبٍ يصطاد سمكة. Credit: Thomas D Mangelsen

وأكّد المصور أن "هذه كانت من أكثر السلوكيّات التي رأيتها إثارة للاهتمام على الإطلاق في مملكة الحيوانات على مرّ 50 عامًا تقريبًا من توثيق الحياة البرية".

مجموعة من البطاريق مع صغارها أمام خلفية جبليّة. Credit: Thomas D Mangelsen

وللتّأكيد على ندرة هذه الصورة، والموقف بشكلٍ عام، أشار مانجلسن إلى أن العالمة الشّهيرة في مجال السّلوك الحيواني، الدّكتورة جين غودال، تواصلت معه عبر البريد الإلكتروني لمعرفة القصّة وراء المشهد.

وكانت هذه الصّورة ضمن الصور الفائزة بمسابقة كوميديا الحياة البريّة للتّصوير الفوتوغرافي لعام 2019.

زار المصور قارات العالم السبع لتوثيق مشاهد متنوعة للحياة البرية. Credit: Thomas D Mangelsen

ونشأ المصوّر بالقرب من نهر "بلات" في نبراسكا، حيث تعلّم الكثير عن سلوك الحيوانات البريّة.

وكان الأمريكي مفتونًا جدًا بالحياة البريّة، والطبيعة. وعلى مرّ الأعوام، سافر إلى جميع القارات السّبع لتوثيق صور متنوعة للدّببة القطبيّة في القطب الشّمالي، والفيلة، والأسود، والفهود في أفريقيا، وصولًا إلى طيور البطريق في أنتاركتيكا.