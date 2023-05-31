مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادف المصور المولود في روسيا، أليكس بيرمياكوف، فرس بحر زاهي اللون، أثناء السباحة بمياه جزيرة بالي في إندونيسيا.

وشبّه بيرمياكوف فرس البحر القزم هذا، والمعروف أيضًا باسم "Hippocampus bargibanti"، بقطعة من "الحلوى"، بسبب شكله الفريد.

في إندونيسيا.. مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى
رصد المصور، أليكس بيرمياكوف، هذا الكائن الساحر في مياه جزيرة بالي. Credit: Alex Permiakov, instagram.com/alexphoto.pro

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أشار بيرمياكوف إلى أنّ هذه الكائنات "تُعرف بصغر حجمها، وألوانها النابضة بالحياة، وقدراتها التمويهيّة الرّائعة".

وغالبًا ما تتزيّن أجسادها الصغيرة بالعديد من النتوءات اللحميّة، ويساعدها ذلك على الاندماج بين الشعاب المرجانية، ومراوح البحر (sea fans) بسهولةٍ كبيرة.

في إندونيسيا.. مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى
شعر بيرمياكوف بالفرح عند توثيق هذا المخلوق لصعوبة رصده. Credit: Alex Permiakov, instagram.com/alexphoto.pro

وعند حديثه عن هذا الحيوان الذي "يصعب رصده للغاية"، أشار المصور إلى أنه "غالبًا ما يُقارن هذا النوع بشكلٍ خاص بالحلوى أو المصاصات".

وشجعه ذلك على وصف فرس البحر الذي وثّقه بـ"حلوى"، وذلك لدى نشره الصور التي التقطها مع متابعيه عبر حسابه الخاص على منصة "إنستغرام".

في إندونيسيا.. مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى
يمتلك هذا الكائن نتوءات لحمية تساعده على التمويه. Credit: Alex Permiakov, instagram.com/alexphoto.pro

ولطالما أراد بيرمياكوف توثيق لقطة أماميّة لهذا الكائن الزاهي، إذ قال: "كنت محظوظًا لأن فرس البحر واجه عدستي بشكلٍ مباشر، فكانت تلك اللحظة المناسبة للضغط على الزر".

وبدأ المصور ممارسة الغوص في عام 2015، وفتح ذلك الباب أمامه لخوض عالم التصوير الفوتوغرافي تحت الماء في عام 2016.

في إندونيسيا.. مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى
بدأ بيرمياكوف ممارسة الغوص في عام 2015. Credit: Alex Permiakov, instagram.com/alexphoto.pro
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في إندونيسيا.. مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى
من الكائنات الزاهية التي وثقها بيرمياكوف. Credit: Alex Permiakov, instagram.com/alexphoto.pro

ومنذ ذلك الحين، حرص بيرمياكوف على جلب كاميرته والتصوير عند كل غطسة.

ويُعد التصوير عن قرب (macro photography) من أنواع التصوير المفضلة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى عدم الحاجة لوجود أمر مبهر أمام عدستك، إذ برأيه، يكفي أن تتحلّى بالصبر، وإضاءة جيّدة لإبراز هذا الكائن أمام عدسة كاميرتك.

في إندونيسيا.. مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى
يستكشف المصور عالمًا مذهلاً تحت الماء مع كاميرته. Credit: Alex Permiakov, instagram.com/alexphoto.pro

ويرى المصور أنّ الغوص والتصوير تحت الماء عبارة عن "أسلوب حياة"، إذ يسمحان له بـ"التواصل مع الروح العميقة للمحيط، ومشاركة سحره مع العالم".

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