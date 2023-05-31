مصور يوثق فرس بحر يصعب رصده ويشبهه بقطعة من الحلوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادف المصور المولود في روسيا، أليكس بيرمياكوف، فرس بحر زاهي اللون، أثناء السباحة بمياه جزيرة بالي في إندونيسيا.
وشبّه بيرمياكوف فرس البحر القزم هذا، والمعروف أيضًا باسم "Hippocampus bargibanti"، بقطعة من "الحلوى"، بسبب شكله الفريد.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أشار بيرمياكوف إلى أنّ هذه الكائنات "تُعرف بصغر حجمها، وألوانها النابضة بالحياة، وقدراتها التمويهيّة الرّائعة".
وغالبًا ما تتزيّن أجسادها الصغيرة بالعديد من النتوءات اللحميّة، ويساعدها ذلك على الاندماج بين الشعاب المرجانية، ومراوح البحر (sea fans) بسهولةٍ كبيرة.
وعند حديثه عن هذا الحيوان الذي "يصعب رصده للغاية"، أشار المصور إلى أنه "غالبًا ما يُقارن هذا النوع بشكلٍ خاص بالحلوى أو المصاصات".
وشجعه ذلك على وصف فرس البحر الذي وثّقه بـ"حلوى"، وذلك لدى نشره الصور التي التقطها مع متابعيه عبر حسابه الخاص على منصة "إنستغرام".
ولطالما أراد بيرمياكوف توثيق لقطة أماميّة لهذا الكائن الزاهي، إذ قال: "كنت محظوظًا لأن فرس البحر واجه عدستي بشكلٍ مباشر، فكانت تلك اللحظة المناسبة للضغط على الزر".
وبدأ المصور ممارسة الغوص في عام 2015، وفتح ذلك الباب أمامه لخوض عالم التصوير الفوتوغرافي تحت الماء في عام 2016.
ومنذ ذلك الحين، حرص بيرمياكوف على جلب كاميرته والتصوير عند كل غطسة.
ويُعد التصوير عن قرب (macro photography) من أنواع التصوير المفضلة بالنسبة إليه، مشيرًا إلى عدم الحاجة لوجود أمر مبهر أمام عدستك، إذ برأيه، يكفي أن تتحلّى بالصبر، وإضاءة جيّدة لإبراز هذا الكائن أمام عدسة كاميرتك.
ويرى المصور أنّ الغوص والتصوير تحت الماء عبارة عن "أسلوب حياة"، إذ يسمحان له بـ"التواصل مع الروح العميقة للمحيط، ومشاركة سحره مع العالم".