دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض قلعة اسكتلندية مترامية الأطراف للبيع بأكثر من 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف دولار)، لكن هناك تعقيدات تتمثل بأن مالكيها الحاليين يقدرون أنها تتطلب تأمين 12 مليون جنيه إسترليني (14.8 مليون دولار) إضافية للترميم.

وتقع Brough Lodge في فيتلار، رابع أكبر جزر شيتلاند، بأحد أكثر المناطق النائية في المملكة المتحدة.

يمكن الوصول إليها بواسطة عبّارة من البر الرئيسي في شتلاند التي تبعد بحد ذاتها ساعة ونصف الساعة بالطائرة من إدنبرة، أو رحلة مدتها ثلاث ساعات ونصف الساعة من لندن.

تعد الجزيرة موطنًا لحوالي 69 شخصًا، وفقًا لموقع Fetlar Community Association ، بزيادة عن أقل عدد سكان مسجل عام 2009، وبلغ حينها 48 شخصًا.

تقع القلعة على سفح التل، وتطل على الأراضي العشبية في فيتلار، والمنحدرات الوعرة الممتدة حتى البحر، فضلاً عن الجزر المحيطة.

Credit: Arterra/Universal Images Group/Getty Images

وبنيت Brough Lodge عام 1825، من قبل التاجر المحلي آرثر نيكولسون بأسلوب قوطي، قيل إنه تأثر بجولاته الأوروبية.

لم يتم إشغالها منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم أنها صمّمت كي تكون محمية من العوامل الطبيعية منذ حوالي 10 سنوات من قبل مالكيها الحاليين، بعد حملة Brough Lodge Trust لجمع التبرعات.

بالإضافة إلى المنزل، يوجد فناء والعديد من الحدائق المسوّرة وبرج بيضاوي الشكل، استخدم مرة واحدة كمرصد وتم بناؤه في موقع كتيب، وهو نوع من المنازل المستديرة التي تعود إلى العصر الحديدي التي تتفرد بها اسكتلندا.

الطموح: "ملاذ عالمي"

يبحث صندوق Brough Lodge Trust عن "رجل أعمال خيري" يمكنه تحويل القلعة إلى ملاذ من 24 غرفة نوم، وقد تلقّى بالفعل الاهتمام من العديد من المهتمين، بحسب بيان أرسل لـCNN، الأربعاء.

وأفاد مدير Trust درو راتر في البيان: "ظل العديد من المستثمرين المحتملين على اتصال مع وكلاء البيع لدينا، بعضهم يسافر إلى فتلار لمشاهدة المنزل والتحدث عن الاحتمالات مع الأمناء".

وأضاف "قدم أحد الشراة المحتملين عرضًا مفصلاً ونحن نستكشفه معه، لكننا ما زلنا مهتمين بالاستماع إلى رواد الأعمال الخيرية الآخرين، حيث نرغب بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لكل من المبنى والمجتمع في فيتلار".

تأمل Trust أن يجذب المنتجع الضيوف الذين يرغبون بالمشاركة بأنشطة ثقافية مختلفة، ضمنًا صناعة المنسوجات التي تشتهر بها شتلاند، واليوغا وجولات الحياة البرية المصحوبة بمرشدين.

وأشار Trust Trust على موقعه على الإنترنت: "الرؤية بسيطة لكنها فعالة: Brough Lodge مبنى من الفئة A يقع على مساحة 40 فدانًا تقريبًا من الأرض، سيتم تحويله إلى ملاذ عالمي المستوى يسعد كل من يزوره”.

وتابع: "بموجب الخطط التي وضعناها، سيتم احترام الطابع التاريخي للمبنى بالكامل. أماكن الإقامة الجديدة، الحساسة نسبة لموقعها، وستوفر ما يصل إلى 24 غرفة نوم مزدوجة وغيرها من المرافق الأساسية".

ويتأمل أنه سيوفر أيضًا ما يصل إلى 14 وظيفة لمجتمع الجزيرة، حيث توجد فرص عمل قليلة تقليديا.

وقالت الأمانة إن عائدات البيع ستدعم عملها في الحفاظ على تقليد شتلاند في الحياكة اليدوية من خلال توفير دروس لأطفال المدارس المحلية.